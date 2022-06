1 Il rapporto a disatanza di Albe e Serena

Dopo aver partecipato alla finale di Amici 21, Albe sta proseguendo la sua carriera con il tour negli Instore e il rilascio del suo EP. Tutta va a gonfie vele, compresa la relazione con Serena Carrella. Lui e la ballerina si sono conosciuti proprio all’interno del talent e si sono innamorati. Maria De Filippi ha anche regalato loro un romantico viaggio a Parigi dal quale sono di recente tornati. Serena, invece, presto partirà per New York dopo aver vinto una borsa di studio per prendere parte a dei corsi in una prestigiosa Accademia.

Intervistato da Casa Chi, come riporta anche Isa e Chia, quindi, il cantante ha rivelato in che modo affronteranno questa lontananza:

Sì, sono innamorato. Se vuoi sapere la verità c’è giù Serena. È qui a casa mia con mia mamma. Adesso partirà per New York, non ci siamo ancora organizzati. Ma faremo come tutte le coppie che vivono una relazione a distanza. Però comunque ho fatto un calcolo. Da casa mia a Cerignola sono 7 ore di treno. Da casa mia a New York sono 6 ore e mezza, quindi il tempo è quello.

Speriamo che l’amore di Albe e Serena possa resistere a una distanza così lunga e a una vita costellata da impegni. In seguito, poi, ha parlato anche del suo rapporto con il successo:

Sono emozionato per l’uscita dell’EP, ma forse più per gli Instore. Perché i pezzi che ci sono all’interno che sono usciti tutti durante il percorso ad Amici. Non mi aspettavo tutto questo successo. Però a un certo punto ho capito che potevo meritarmelo, quando mi sono un po’ sbloccato. Quando ho capito cosa piaceva a me. Solo dopo, quando sono uscito, mi sono reso conto davvero di quello che stava succedendo.

