Amici 21, tre allievi eliminati nel corso della registrazione di oggi

1 Tre eliminazioni nella registrazione di Amici 21

Si è svolta oggi, giovedì 2 dicembre, una nuova registrazione di Amici 21 e grazie alle anticipazioni del sito Quellochetuttivoglionosapere, siamo venuti a conoscenza del fatto che ci sono state addirittura tre eliminazioni.

Come sappiamo ci sono 5 allievi in sfida, due cantanti e tre ballerini: Alex, Tommaso, Carola, Guido e Virginia. E sono in sfida per via degli ultimi posti nelle ultime gare affrontate. Tre di questi sono stati eliminati. Vediamo le modalità.

Primo eliminato: Tommaso

La prima sfida di questa puntata di Amici 21 è stata quella di Tommaso.

L’allievo di Lorella Cuccarini si è sfidato con un rapper di nome di Kritical scelto da Anna Pettinelli.

Entrambi hanno cantanto il loro inedito e a vincere è stato Kritical.