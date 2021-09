Chi è Tommaso Cesana di Amici 21? Età e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Tommaso Cesana, concorrente di Amici 21. Età, vita privata, Instagram e profili social.

Chi è Tommaso Cesana

Tommaso Cesana età e biografia

Chi è Tommaso Cesana, concorrente che ha ottenuto il banco ad Amici 21? L’aspirante cantante nasce nel 2003 a Padova. Di conseguenza, la sua età è di 18 anni. Non abbiamo nessuna informazione su altezza e peso.

Pare che abbia una grande passione per lo sport e la cura del proprio fisico. Gli piace, inoltre, viaggiare, ascoltare musica, uscire con gli amici e guardare film. Ha iniziato a scrivere brani a 13 anni.

Dovrebbe essere figlio unico e i genitori lavorano entrambi come medici. Nemmeno il percorso di studi, al momento, risulta molto chiaro. Magari scopriremo ulteriori dettagli in futuro.

Carriera

Tommaso Cesana non ha una vera e propria carriera alle spalle oltre ad Amici 21. Il suo percorso artistico è appena iniziato. Su Spotify, però, così come su YouTube troviamo disponibile il suo primo singolo dal titolo “Demodé“.

Rimaniamo in attesa per scoprire se lo porterà anche in una puntata del pomeridiano del programma di talenti di Canale 5.

Vita privata: Tommaso Cesana di Amici ha una fidanzata?

Se della famiglia di Tommaso Cesana sappiamo poco, qualche informazione in più sulla vita privata la conosciamo per quanto riguarda la sfera sentimentale. A marzo 2020 è stato lasciato da una ragazza. Pare, però, che abbia una relazione oggi con una ragazza che si chiama Vittoria Randi.

Da un anno e mezzo sta insieme alla fidanzata. Più o meno da qualche mese, come si evince dai suoi profili social. Lei sembrerebbe un’appassionata di equitazione. Infatti la sua famiglia possiederebbe una scuderia.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornare questo contributo. Nel mentre continuiamo andando a scoprire come seguire Tommaso Cesana di Amici 21 sui social…

Dove seguire Tommaso Cesana: Instagram e social

Quali profili social possiede Tommaso Cesana, concorrente di Amici 21? Non lo troviamo su Twitter, ma su Facebook ha una pagina che però non aggiorna da aprile 2021. Qui troviamo solo alcune immagini che ritraggono alcuni primi piani.

Su Instagram, invece, conta oltre 23mila follower e troviamo, nella descrizione, il canale YouTube ufficiale. Il link rimanda al video del suo primo singolo intitolato “Demodé“.

Sul social fotografico, inoltre, notiamo varie Stories in evidenza e scatti che lo mostrano insieme alla fidanzata, da solo o con i suoi fan dopo un’esibizione.

Tommaso Cesana ad Amici 21

Tommaso Cesana si è presentato alle audizioni di Amici 21 il 19 settembre 2021 e ha passato subito le selezioni. Non appena entrato, Maria De Filippi ha letto la sua scheda:

Caratterialmente, a volte, sono un po’ impulsivo. Però sono una persona buona. Sono molto insicuro su tutto. Dall’aspetto fisico, alla musica, al futuro. Mi fa arrabbiare la gente falsa e disonesta e le ingiustizie. Ho sempre avuto la passione per la musica. Per me cantare significa sfogarmi. Mi sento libero quando canto. Soprattutto quando canto in miei pezzi. In Italia il mio artista preferito è Tiziano Ferro.

Insieme a Maria De Filippi ha parlato delle sue abitudini per quanto riguarda l’attività fisica che pratica. ha rivelato, infatti, di arrivare a fare 200 flessioni. Inoltre non fuma, mangia sano e non beve alcol.

Subito dopo, quindi, Tommaso Cesana si è esibito ad Amici con il brano “Solo per paura” e ha convinto Lorella Cuccarini, la quale gli ha dato il banco nella scuola di Canale 5.

I concorrenti di Amici 21

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti che, fino a questo momento, hanno ottenuto un banco nella scuola di Amici 21 insieme a Tommaso Cesana. Partiamo dai cantanti, i quali saranno guidati da Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi:

Per quanto riguarda i ballerini di Amici 21, che avranno la possibilità di studiare accanto ad Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, invece, possiamo vedere:

Passiamo, quindi, al percorso di Tommaso Cesana all’interno di Amici 21…

Il percorso di Tommaso Cesana ad Amici 21

Il percorso di Tommaso Cesana ad Amici 21 ha avuto inizio domenica 19 settembre 2021 in quanto è stato uno dei primi cantanti scelti per entrare nella nuova classe. Lorella Cuccarini, infatti, gli ha dato la possibilità di far parte della scuola di Canale 5. Andando avanti con i giorni vedremo cosa accadrà.

(IN AGGIORNAMENTO)

