Nicolò Figini | 22 Maggio 2023

Amici 22

Il ballerino di Amici 22 Alessio Cavaliere è stato scelto per far parte del nuovo videoclip di Giorgia

Alessio di Amici 22 nel video di Giorgia

Alessio Cavaliere è stato un allievo di Amici 22 ed è riuscito ad arrivare alla fase del Serale anche se è entrato nel corso del pomeridiano dopo aver vinto una sfida. Purtroppo il suo percorso si è interrotto abbastanza presto, ma questo non lo ha di certo abbattuto.

Poco dopo la sua uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha raccontato di quanto fosse felice della sua partecipazione al talent, aggiungendo che non si sarebbe mai aspettato di arrivare fino a quel punto:

“Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniera magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti. Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un po’ ce l’hai fatta”.

È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di mese stesso, se mi guardo dentro dico “bravo, complimenti”. Da domani mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcosa altro”.

A distanza di settimane, l’ex allievo di Amici 22 può ritenersi soddisfatto dato che è stato scelto per prendere parte al nuovo videoclip di Giorgia per il brano “Senza confine“. A dirigerlo Emanuel Lo, che nella scuola di Canale 5 non è stato il suo professore. Il maestro ha però sempre dichiarato di nutrire profonda stima nei suoi confronti. Qui sotto il video.

