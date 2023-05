NEWS

Nicolò Figini | 22 Maggio 2023

Il racconto di Giulia Salemi su Megan Fox

In queste settimane o mesi scopriremo quale sarà il futuro lavorativo in TV di Giulia Salemi. L’influencer, infatti, pare sia tra i candidati per prendere il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip 8. Per il momento non c’è ancora nulla di certo, dovremo quindi attendere ancora diverso tempo prima di saperne di più.

Nel frattempo, però, Giulia ha voluto condividere con tutti i suoi e non solo un aneddoto che riguarda una famosissima star di Hollywood. Si tratta del suo incontro con Megan Fox, attrice che ha recitato in pellicole come “Jennifer’s Body” e la saga di “Transformers“.

Il tutto è partito da un tweet di Andrea Dianetti, conduttore de L’Isola Party su Mediaset Infinity. L’attore ha raccontato di aver incrociato Emma Watson in un museo a Parigi: “Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia. Sì, avete letto bene. Ce l’ha chiesto. Carinissima, disponibile. Non allego video per il motivo di cui sopra“.

Tra i vari commenti di apprezzamento per Emma è apparso anche quello di Giulia Salemi. Quest’ultima ha raccontato della sua esperienza a Miami con Megan Fox: “Io ho incontrato prima Megan Fox qua, in aeroporto a Miami. Ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no, secca. L’esatto opposto“.

A questo punto è arrivata la replica di Dianetti: “Che volpe che è… D’altronde compensa con la recitazione“. Anche tutti i suoi fan l’hanno consolata e l’hanno sostenuta per questa piccola disavventura. Voi cosa pensate sia accaduto per far comportare l’attrice in questo modo? Forse era solo di fretta? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.

Seguiteci per tante altre news.