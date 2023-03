NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

Durante un momento insieme ai suoi compagni di Amici 22, Angelina Mango è tornata a parlare della sua famiglia. La giovane cantante alla domanda “Chi è la donna che stimi di più?”, non ha avuto dubbi nel rispondere e fare il nome di sua madre. Una donna coraggiosa, che ha affrontato un lutto importante insieme ai figli, come la scomparsa del marito e padre dei suoi figli avvenuta nel 2014.

“Chi è la donna che stimo di più al mondo? La persona, non la donna, che stimo più di tutti è mia mamma”, ha esordito Angelina di Amici 22. A seguire la cantante ha spiegato anche perché dice questo: “Lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Mia mamma ha fatto tutto per amore, tutte le decisioni che ha preso sono state prese per amore”.

Così Angelina Mango ha raccontato ad Amici 22 come sua madre abbia costruito una famiglia per amore, arrivando persino a lasciare il suo lavoro e la musica per questo: “Lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour e molte altre cose. Non sentiva il dovere di stare con lui, lei stava male e stava male senza di lui. Poi ha perso tutto però”.

Ha detto con la voce rotta Angelina, circondata dai suoi compagni di Amici 22, che hanno ascoltato in silenzio: “Ha costruito la vita in un modo per 30 anni, ma le è stata tolta quando è morto suo padre. E lei ha preso anche questa e per amore è rimasta in vita. Non so come dire, ma lei per amore è andata avanti sia per me che per mio fratello. Dunque non posso che stimare mia mamma più di chiunque altro al mondo. Ciò che ha fatto è davvero meraviglioso”.

Un racconto quello di Angelina di Amici 22 che ha commosso il pubblico.