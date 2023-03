NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

In queste ore Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta ha smentito i rumor sulla rottura emersi di recente

La smentita di Giulia De Lellis

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato di una presunta crisi (e addirittura rottura) tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Ad aggiungersi a questi rumor lanciati da Chi anche un presunto avvicinamento dell’influencer al suo ex storico, Andrea Damante.

C’è da precisare che anche il deejay veneto ha ritrovato l’amore dopo Giulia De Lellis, accanto a Elisa Visari. Ultimamente, però, pare che Damante pare sia ritornato single e questo, secondo i gossip, l’avrebbe spinto a riavvicinarsi a Giulia. Quest’ultima a sua volta, come dicevamo, in un momento particolare con il suo fidanzato.

Ci sono state dei gesti da parte dell’ex corteggiatrice che hanno lasciato pensare questo. Uno su tutti la sua assenza al compleanno della suocera e nessun augurio sui social. Ma non solo, anche la condivisione della canzone Stay di Rihanna, che ai tempi ha caratterizzato l’ultima esterna la De Lellis e Andrea Damante a Uomini e Donne, accompagnata da due cuori spezzati.

Tutti indizi (così come la festa dove hanno presenziato entrambi) che non trovano alcun fondamento. Giulia De Lellis è felice accanto al suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta e a dimostrarlo sono le storie postate sui social nelle scorse ore. Mentre si preparava per andare a cena con lui, Giulia ha parlato con i fan su Instagram del soggiorno a Londra con la sua dolce metà:

“Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra! Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…) mi porta a cena nel mio ristorante preferito!”

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Successivamente Giulia ha mostrato anche delle immagini di lei a cena in compagnia del fidanzato. Lo stesso Carlo Gussalli Beretta ha ricondiviso la storia Instagram come mostrato sotto…

Le storie Instagram della De Lellis e Carlo Gussalli Beretta

Insomma nonostante i tanti pettegolezzi, Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sono più innamorati che mai!