Chi è Angelina, figlia di Mango, di Amici 22? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 27 Novembre 2022

Chi è

Nella classe di Amici 22 quest’anno figura anche il nome di Samuel Antinelli. L’allievo, impiegato nella categoria ballo, lo conosceremo attraverso questa scheda: passeremo dall’età alla vita privata per passare a Instagram e social.

Chi è Samuel Antinelli

Nome e Cognome: Samuel Antinelli

Data di nascita: 28 gennaio (non conosciamo l’anno)

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attore e ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Samuel non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @samuel.aantinelli

Samuel Antinelli età e biografia

Conosciamo il ballerino di Amici 22 attraverso la sua biografia. Non conosciamo la data e il luogo di nascita precisi (questo non ci permette di sapere l’età), ma abbiamo che Samuel Antinelli che è nato il 28 gennaio, dunque è del segno dell’Acquario.

Informazione non disponibile anche per quanto riguarda altezza e peso.

Come vedremo nella carriera, Samuel di Amici 22 ancor prima di essere un ballerino è un attore e ha preso parte a spot pubblicitarie e fiction televisive.

Vita privata

Di Samuel Antinelli non si conosce granché. Siamo riusciti a risalire a qualche informazione grazie al suo profilo Facebook, dove ha raccontato qualcosa circa la sua vita privata.

Dai vari post abbiamo scoperto che nel 2021 ha perso suo papà, di nome Paolo, a cui non manca occasione di dedicare qualche post e che spera di rendere orgoglioso da lassù. Suo padre era titolare di una carrozzeria a Marcellina.

È molto legato a sua mamma Anika, casalinga, e suo fratello Luigi. Anche a loro spesso rivolge delle parole d’affetto mediante i social.

Con la sua famiglia Samuel di Amici vive a Palombara Sabina (in provincia di Roma), dove è molto apprezzato e amato da tutti.

Dove seguire Samuel di Amici 22: Instagram e social

Su Instagram e sui social, chi volesse, ha modo di poter seguire Samuel Antinelli di Amici 22.

Il ragazzo sul suo profilo pubblica spesso selfie e scatti che lo ritraggono protagonista. Non mancano anche dei video in sala prove e in vari eventi a cui ha potuto partecipare, pur di mettere in mostra il proprio talento.

Carriera

La passione per la danza accompagna la vita di Samuel Antinelli. Ma non tutti sanno che il giovane ballerino di Amici 22 è anche un attore e in passato, prima di arrivare nel talent show, ha recitato in una serie TV targata Rai.

Ancor prima ha esordito sullo schermo in uno spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada.

Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donna

Tra le curiosità che riguardano la carriera di Samuel di Amici 22 c’è la sua presenza nel cast della fiction in costume, Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donna.

Nella serie targata Rai,regina degli ascolti in quegli anni (con una media di 4 milioni di telespettatori a puntata) Samuel Antinelli ha recitato accanto ad attori del calibro di Gabriella Pession, ma anche Danilo Brugia e Paolo Mazzarelli.

Come raccolto da Tiburno TV, Samuel fin da bambino è sempre stato molto richiesto da registi e agenzie dello spettacolo. Lui ha raccontato che tutto è nato per gioco e curiosità e di non aspettarsi minimamente la notorietà. L’intenzione era quella, infatti, di restare con i piedi per terra.

Samuel Antinelli ad Amici 22

Nel 2022 Samuel Antinelli ha deciso di partecipare ai casting di Amici 2022. Il ragazzo si è presentato per la categoria ballo, dopo essere stato già protagonista negli anni di diversi lavori e manifestazioni.

Vedremo se riuscirà a convincere il pubblico e i professori e se riuscirà ad ottenere l’ambita maglia del Serale. Ma chi sono tutti gli altri protagonisti del talent show?

Gli allievi di Amici 22

Anche in questa edizione di Amici 22 troviamo le due categorie di Canto e di Ballo. Partiamo dai cantanti e scopriamo chi fa parte della classe di quest’anno:

Aaron

Andrea Ascanio – ELIMINATO

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Angelina Mango

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Nel ballo troviamo:

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato – ELIMINATA

Gianmarco Petrelli

Isobel Kinnear

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Tra loro un solo vincitore. Chi avrà la meglio? Riuscirà Samuel Antinelli ad arrivare fino in fondo?

I professori di Amici

Novità anche per quanto riguarda i professori. Dopo l’addio di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, in arrivo due new entry. Ma scopriamoli in base alle categorie.

A far compagnia a Rudy Zerby e Lorella Cuccarini nella sezione canto, ritroviamo Arisa.

Per quanto riguarda il ballo, invece, insieme ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, troviamo Emanuel Lo.

Il percorso di Samuel Antinelli ad Amici

Arrivato nella scuola di Amici 22 come nuovo allievo, Samuel avrà modo di mostrare il suo talento nella scuola più famosa d’Italia. Riuscirà a convincere i prof di ballo e ottenere la maglia per il serale? Staremo a vedere come andrà!

(IN AGGIORNAMENTO)