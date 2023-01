Amici 22, secondo un rumor Anna Pettinelli ed Emma saranno giudici del Serale

NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

Amici 22

Anna Pettinelli ed Emma giudici di Amici 22?

Continua la corsa dei ragazzi verso il Serale di Amici 22 e nel mentre si parla anche dei papabili giudici che formeranno la commissione esterna. In recenti interviste sia Stefano De Martino così come Emanuele Filiberto di Savoia (a Verissimo) hanno messo in dubbio la loro presenza nel talent show.

Sembrerebbe, infatti che i due possano dedicarsi ad altro e lasciare così la poltrona a qualcun altro. Il lizza secondo quanto riportato da Blasting News potrebbe arrivare l’ex insegnante della scuola, Anna Pettinelli. Stando alle indiscrezioni emerse in rete e sulle piattaforme social, la speaker radiofonica potrebbe ricoprire questo nuovo ruolo in vista della seconda fase di Amici 22.

Dopo aver lasciato la cattedra di docente, quindi, non sembra essere escluso che possa tornare in queste vesti. Si tratta al momento di indiscrezioni, ci teniamo a precisarlo. Non vi sono dichiarazioni che confermano queste teorie. Anche se la presenza di Anna Pettinelli nella puntata di domani di Amici 22 fa ben sperare. Ricordiamo che avrà il compito di giudicare la gara di canto.

Ma non è finita qui. Perché oltre al nome di Anna Pettinelli, il sito lancia un’altra indiscrezione legata, invece, a Emma Marrone. Sembrerebbe che sul taccuino dei papabili giudici ci sia anche l’ex allieva e vincitrice della scuola. Si tratterebbe per lei di un ritorno in scena, dato che in passato ha avuto modo di guidare i ragazzi al Serale come coach.

Altra curiosità riguarda invece le possibili squadre capitanate da un prof di canto e uno di ballo. Se come successo negli ultimi anni ritroveremo nuovamente Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, così come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Mentre la nuova accoppiata potrebbe essere formata da Arisa ed Emanuel Lo. Anche in questo caso, però, si tratta di rumor. Capiremo quindi se questi pettegolezzi su Amici 22 verranno o meno confermati!