Vincenzo Chianese | 28 Gennaio 2023

Storia al capolinea per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria?

Non sono giornate semplici per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 sono infatti nuovamente ai ferri corti, e sembrerebbero aver deciso di mettere per l’ennesima volta un punto alla loro relazione. Solo poche ore fa il conduttore ha anche fatto un duro sfogo sulla schermitrice, facendo delle rivelazioni inedite che non sono passate inosservate. Ieri sera però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Antonella infatti ha cercato di riavvicinarsi a Edoardo, per avere un chiarimento con lui. La Fiordelisi ha così affermato:

“Mi vuoi far capire che gioco stai facendo? Hai un copione? Che cosa stai facendo? Non hai pensato minimamente in questi giorni a quello che è successo? Non è che ci dobbiamo fare la guerra”.

Edoardo Donnamaria tuttavia ha inaspettatamente respinto Antonella, facendo intendere di non essere disposto, al momento, a chiarirsi con lei (QUI per il video), e ha così dichiarato:

“Ma che guerra? Meno ho a che fare con te meglio è. Ho parlato abbastanza con te, non ho altro da chiarire. Sei finta, sei totalmente finta”.

A quel punto Antonella Fiordelisi ha sbottato contro Edoardo Donnamaria, affermando: “Ma ti rendi conto di cosa mi hai detto? Ma che schifo che mi fai. Ti rendi conto di come se diventato? Viene a dire a me che sono finta. Tu non stai bene”.

I due si sono così nuovamente separati e al momento non è chiaro quello che potrebbe accadere tra i Donnalisi nelle prossime ore. A consolare Antonella Fiordelisi nel mentre ci ha pensato Davide Donadei, che ha invitato la schermitrice a calmarsi prima di riaffrontare Edoardo Donnamaria. Ma cosa succederà dunque tra i due? I Vipponi riusciranno a chiarirsi o questa sarà la fine della loro storia d’amore? Non resta che attendere per scoprirlo.