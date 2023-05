NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Amici 22

Amici 22 – Il bacio tra Zerbi e Celentano

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono stati molto intensi nella loro performance di Amici 22 questa sera. I due insegnanti si sono lasciati andare in un passo a due sulle note di Brividi. Di diverso avviso, invece, l’esibizione che ha visto protagonisti Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano.

I due prof durante la loro esibizione hanno fatto una sorta di mash-up come ci hanno sempre abituati in queste settimane, passando da un tema all’altro. Gli insegnanti di Amici 22 hanno davvero attirato l’attenzione del pubblico rendendo il tutto ironico e sempre così fuori dagli schemi.

Ma a colpire oltre alla scanzonata e divertente messa in scena è stato anche il bacio che Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano si sono scambiati, facendo ridere tutti i presenti, come spesso capita. Una scenetta che è diventata chiaramente virale sul web e che ha già conquistato numerose visualizzazioni, like e commenti da parte dei fan di Amici 22.

Un colpo di scena quello che ha visto protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che di settimana in settimana hanno stupito il pubblico. I due insegnanti non sono riusciti a vincere il trofeo finale del guanto di sfida tra professori, ma di sicuro il divertimento che hanno regalato non si discute!

Ricordiamo che i primi allievi a conquistare la finale sono nell’ordine Isobel, Mattia e Angelina.

