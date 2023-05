NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Stasera ad Amici 22 Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti in un passo a due da brividi molto emozionante

Il passo a due di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Come in ogni puntata di Amici 22 a incantare il pubblico non sono soltanto le sfide tra i cantanti e ballerini ma anche tra i professori. I guanti di sfida lanciati questa settimana hanno riservato grandi sorprese. A sfidarsi questa volta sono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Purtroppo non c’è stata alcuna esibizione per Arisa e Raimondo Todaro perché la cantante ha presentato il suo nuovo singolo, che già preannunciato prima della puntata.

A lasciare senza fiato, ancora una volta, sono stati però Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. L’insegnante di canto e il coreografo questa volta hanno conquistato tutti con una performance straordinaria sulle note di Brividi, brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 interpretato da Blanco e Mahmood.

Esattamente come accaduto in altre occasioni anche questa volta Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono stati molto coinvolgenti e sensuali. La loro esibizione ha lasciato incollati alla TV il pubblico a casa che, sui social, ha commentato positivamente l’accaduto. Entrambi hanno sempre dichiarato di trovarsi bene insieme e di essere finalmente tornati a lavorare dopo tanto tempo dall’ultima volta. Un ritorno alle origini che sembra aver avuto effetti positivi.

Continuate a seguirci per tante altre news e curiosità su Amici 22. Sarà curioso scoprire cosa ci prepareranno per la finalissima Emanuel Lo e Lorella Cuccarini!