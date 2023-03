NEWS

Nicolò Figini | 3 Marzo 2023

Amici 22

La proposta di Maria a Benedetta di Amici 22

In queste ore si è registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 22. Si tratta dell’ultimi appuntamento prima del Serale che avrà inizio il 18 marzo 2023. Domenica 5 marzo andrà in onda la puntata che è saltata la scorsa settimana in seguito alla scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo. Quella successiva, invece, vedremo la puntata finale del talent per quanto riguarda questa fase.

Tramite le anticipazioni che fornisce sempre il profilo Twitter Amici News, tuttavia, sappiamo già quello che accadrà. Abbiamo già un’idea di coloro che accederanno al Serale e degli studenti che ad un passo dal loro sogno hanno dovuto lasciare la scuola. Di quest’ultimo gruppo fa parte anche Benedetta. Lei era stata fatta entrare poche settimane fa da Raimondo Todaro, ma a quanto pare non ha soddisfatto i requisiti necessari.

Nella puntata di domenica 12 marzo 2023 di Amici 22, però, assisteremo a un colpo di scena. Pare, infatti, che Maria De Filippi prenderà una decisione inaspettata. Questo quanto scrive il portale: “Maria ha deciso. Viene offerto un contratto a Benedetta da poter rimanere per poter fare coppia insieme a Mattia pur essendo eliminata”. In questo modo Benedetta diventa una professionista effettiva del talent e anche se non sarà in gara potrà comunque comparire al Serale.

Si tratta sicuramente di una bellissima e gradita sorpresa per Benedetta. Vedremo meglio la sua reazione non appena verrà trasmessa la puntata in questione. Nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa non esiteremo ad aggiornarvi. Da quello che viene detto la ballerina continuerà a vivere nella casetta con gli altri ragazzi. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.