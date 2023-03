NEWS

Nicolò Figini | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e la sorella

Forse non tutti sanno che Antonella Fiordelisi ha una sorella che si chiama Maria Antonietta. Da diversi anni, però, pare non abbiano rapporti stretti e ormai la situazione andrebbe avanti da cinque anni. Più volte la vippona avrebbe tentato di riavvicinarsi, ma l’altra non le avrebbe mai dato l’occasione.

Stando a quanto riporta anche il sito Gossip e TV, Maria Antonietta non è figlia di Stefano. Lei e Antonella hanno la stessa madre ma padri diversi. Qualche mese fa aveva già affrontato l’argomento con alcuni vipponi. Secondo il racconto che aveva fatto la concorrente, quindi, Maria Antonietta non avrebbe preso bene la decisione della madre di separarsi dal papà:

“Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre”.

In base alle parole di Antonella Fiordelisi la sorella lavora oggi come ingegnere ed è molto impegnata. Da piccole si frequentavano, ma il tempo le ha divise: “Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà”. Nella giornata di oggi, tornando sull’argomento, avrebbe detto:

“Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. Purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare”.

Non sappiamo cosa sia successo tra le sorelle. Vedremo se prossimamente verrà approfondito questo discorso. Ovviamente rimaniamo in attesa di altre news in merito e nel caso qualcuna delle parti interessate volesse intervenire per chiarire la situazione noi di Novella 2000 rimaniamo sempre a disposizione.