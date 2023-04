NEWS

Nicolò Figini | 21 Aprile 2023

Amici 22

Cricca si commuove dedicando il brano “Just The Way You Are” a Isobel durante il daytime di Amici 22

La dedica di Cricca ad Isobel ad Amici 22

Questo pomeriggio è andato in onda uno speciale di Amici 22 e subito dopo il daytime che siamo abituati a vedere. Nella prima parte abbiamo potuto ascoltare gli inediti dei vari cantanti, ma abbiamo potuto anche gustarci le loro reazione alle critiche dei giornalisti per quanto riguarda la quinta puntata del Serale. Angelina ha ricevuto la sua prima critica negativa in tale occasione e ci è rimasta male:

“La quinta puntata del Serale di Amici 2023 ci mostra una nuova sfumatura di Angelina. E non lo di direbbe dopo i primi minuti, quando con ‘Halo’ di Beyoncé in duetto con Cricca, regala la solita interpretazione di livello. Ma quando le chiedono di ritornare sul palco per ‘California Dreamin’ dei The Mamas & the Papas, sembra quasi spegnersi la connessione con il pubblico.”

Successivamente, poi, tutti gli allievi sono stati invitati a pranzo al centro dello studio. Al suonare di un allarme, tuttavia, avrebbero dovuto fare ciò che avrebbero letto sullo schermo. A un certo punto è toccato a Cricca, il quale ha dovuto cantare “Just The Way You Are” davanti a tutti.

La parte più emozionante, come possiamo vedere dal video qui sotto, è il fatto che sembra aver dedicato il brano proprio a Isobel, con la quale ha condiviso con grande intensità una parte del percorso ad Amici 22. Esibendosi, per esempio, Cricca scoppia anche in lacrime. Non si capisce se pensando alla ballerina o per altri motivi, fatto sta che a un tratto i due si sono guardati intensamente negli occhi.

cricca – just the way you are #amici22 pic.twitter.com/wpY36e3qjm — archivio amici 22 (@amiciarchivee) April 21, 2023

Voi che cosa ne pensate? Vi siete emozionati anche voi?