Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2023

Amici 22

La reazione di Wax ad Amici 22

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andato in onda uno speciale su Amici 22, e come sempre i protagonisti sono stati gli 8 allievi ancora in gara. Nel corso della puntata proprio i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti, e poco dopo sono arrivate le critiche della stampa, con i giudizi non solo sui brani, ma anche sulle esibizioni della quinta puntata del Serale. Ancora una volta però Wax ha ricevuto alcune critiche negative da Cristiana Mariani, che già nelle scorse settimane aveva speso commenti negativi su di lui. La giornalista del Quotidiano Nazionale infatti non sembrerebbe aver gradito le ultime performance dell’allievo di Arisa, e ha così affermato: “Ci provo, sposto la spina dell’antenna, ma è proprio la sua voce ad avere il segnale disturbato”. A quel punto non è mancata la reazione di Wax, che ha sbottato dopo essere andato su tutte le furie. Queste le sue parole:

“Vatti a comprare un gelato Cristiana, te lo offro io. Come si fa a scrivere certe cose? Non sei oggettiva. […] Io rispetto solo chi mi rispetta. Cristiana io la attacco, perché lei attacca me senza dare un peso alle parole. Mi sminuisce, non va bene così. Mi dispiace. Anzi no, non mi dispiace, perché lo penso davvero. Non sono io che devo attaccare l’antenna, è lei che deve attaccare l’antenna per come mette le parole. Così non va bene. Non è oggettività. Non perdo una gara da due settimane, però comunque mi devono sminuire”.

QUESTO MOMENTO ALTISSIMO DOVE WAX PARLA CON LA TELECAMERA #amici22 pic.twitter.com/9U07fCvxmv — Antonella (@_antoo_03) April 21, 2023

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Wax ha chiesto alla produzione di Amici 22 un confronto con Cristiana Mariani. Nel corso del faccia a faccia così il cantante ha spiegato il suo punto di vista, affermando:

I commenti che scrive su di me non riesco a farmeli andare a bene. Ritengo certe parole molto offensive. Ritengo che non sia la maniera giusta di commentare un ragazzo di Amici. Sentirmi dire certe cose da una persona rilevante mi dispiace e mi fa anche arrabbiare.

La giornalista a quel punto ha invitato Wax a prendere le sue critiche come un parere personale, sottolineando come il suo talento non venga mai messo in discussione. Ma non solo. La Mariani si è poi complimentata col cantante per il suo comportamento, segno di maturità e di interesse. Tra i due c’è così stato un chiarimento e Wax è rimasto più che soddisfatto di questo confronto.