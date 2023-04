NEWS

Nicolò Figini | 21 Aprile 2023

Amici 22

Critica negativa ad Angelina di Amici 22

Oggi pomeriggio al posto della classica puntata di Uomini e Donne, in pausa fino al 25 aprile 2023, è andato in onda uno speciale di Amici 22. Tra i vari segmenti abbiamo visto la presentazione degli inediti dei cantanti, ma abbiamo anche imparato a conoscere un pochino di più Isobel.

A un certo punto, però, ecco che gli spettatori da casa hanno potuto osservare gli allievi di canto mentre leggevano le pagelle dei giornalisti per quanto riguarda la loro opinione sulle esibizioni della quinta puntata del Serale. Per la prima volta anche Angelina ha ricevuto la sua primissima critica negativa o per lo meno non completamente positiva. Ma per capire meglio leggiamo qunto segue:

“La quinta puntata del Serale di Amici 2023 ci mostra una nuova sfumatura di Angelina. E non lo di direbbe dopo i primi minuti, quando con ‘Halo’ di Beyoncé in duetto con Cricca, regala la solita interpretazione di livello. Ma quando le chiedono di ritornare sul palco per ‘California Dreamin’ dei The Mamas & the Papas, sembra quasi spegnersi la connessione con il pubblico.

La cantante, quasi scusandosi per non essere riuscita a sostituire ciò che aveva promesso, cerca di risalire la china nel guanto di sfida con Federica in ‘New Rules’. E mentre siamo ancora in bilico su ciò che accadrà stasera, cala il sipario e si sentono le note di ‘Quanno chiove’ di Pino Daniele. Difficile restare indifferenti dinanzi a tanta bellezza. E fortunatamente l’emozione si prende i giudici, il pubblico in studio e quello da casa”.

A intervenire, a questo punto, è la conduttrice di Amici 22, la quale chiede ad Angelina: “Come ci rimaniamo alla prima critica negativa?“. L’artista, con sguardo dispiaciuto, risponde che ci è rimasta male. Nonostante questo, però, le altre critiche l’hanno elogiata. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Nel frattempo, continuate a seguirci per tante altre news. La puntata si può recuperare su WittyTV.