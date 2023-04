Amici 22, critica ad Aaron e al suo nuovo inedito: “Irama esiste già”

NEWS

Debora Parigi | 21 Aprile 2023

Amici 22

Puntata speciale oggi, venerdì 21 aprile, ad Amici 22, in onda alle 14.45 al posto di Uomini e donne. E così l’appuntamento è iniziato con una “gara” di canto, che ha soprattutto permesso agli allievi di presentare i loro nuovi inediti. Si tratta di brani dal sound e dall’atmosfera estiva.

A giudicare e a commentare (dando anche consigli) è stato Nicolò De Devitis. Il primo ad esibirsi è stato Aaron che ha cantanto il suo nuovo pezzo “Visione Led”. Ma una volta finito di cantare, Nicolò ha dato il suo giudizio. Non ha mosso critiche troppo grandi e non ha bocciato l’allievo, ma gli ha fatto notare una cosa.

Prima gli ha consigliato di portare l’aggressività che ha sul palco anche nella vita quotidiana e di portare un po’ della sua timidezza anche sul palco. Per quanto riguarda la canzone, ha detto di aver riscontrato la sua passione per Irama, visto il graffiato. Ma gli ha fatto un appunto, un consiglio da prendere come se arrivasse da un fratello maggiore.

Nicolò De Devitis ha trovato un po’ troppo la somiglianza di Aaron proprio con Irama. “Al pezzo dico sì, ma è qualcosa di già sentito”, ha detto. “Un po’ che fa la macchietta a qualcos’altro. Ho paura che tu sia più forte del pezzo. ‘La genesi del tuo colore’ la conosci. A primo impatto ho un po’ risentito anche quello. Che non è un male, ma Irama esiste già. Poi mi rendo conto che ognuno ha i prori riferimenti e quindi ci sta. Però in questo caso il pezzo tu te lo mangi. Arriva più Aaron che il pezzo”.

Vi ricordiamo che domani sera, sabato 22 aprile, andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 22. Le esibizioni dei nuovi quatrro inediti possono essere visti su Witty TV.