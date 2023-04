NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2023

Amici 22

Le teorie del web su Amici 22

Poche ore fa si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 sabato 22 aprile. Anche stavolta in studio non sono mancati grandi colpi di scena, e come al solito sui social stanno girando le prime anticipazioni su quanto accaduto. Come abbiamo appreso, a finire al televoto finale sono stati Cricca e Ramon e domani sera scopriremo chi tra il cantante e il ballerino dovrà lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi, a pochi passi dalla finale.

Naturalmente sul web stanno già girando alcune indiscrezioni, tuttavia vi invitiamo come sempre a prendere le voci di corridoio con le pinze. Solo nel corso della messa in onda della puntata infatti sapremo il verdetto definitivo e sapremo quale sarà il destino dei due allievi. Ciò nonostante in questi minuti su Twitter è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha letteralmente fatto sbizzarrire gli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sul noto social stanno girando alcune immagini inedite tratte dalla sesta puntata del Serale di Amici 22. Ad attirare l’attenzione del web però è stato in particolare uno scatto che mostra gli 8 allievi ancora in gara. Ma perché la foto sta facendo discutere? Secondo alcuni fantasiosi utenti tramite questa immagine la produzione del talent show avrebbe spoilerato l’eliminato della sesta puntata, che per i più sarebbe Cricca. Il motivo? Gli abiti indossati dal cantante. Come si nota infatti tutti i ragazzi sono vestiti di nero, fatta eccezione dell’allievo di Lorella Cuccarini, che è l’unico a essere vestito di bianco.

Secondo i fan dunque sarebbe stato proprio Cricca a dover lasciare la scuola. Precisiamo naturalmente che si tratta solo del pensiero di alcuni utenti, e che naturalmente nello scatto pubblicato non c’è alcun indizio segreto. Ma chi sarà dunque a essere eliminato? Non resta che attendere per scoprirlo.