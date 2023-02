Amici 22, Emma e Stefano De Martino giudici del Serale? Arriva la risposta definitiva

NEWS

Debora Parigi | 1 Febbraio 2023

Amici 22

Niente Emma e Stefano De Martino al Serale di Amici 22

Non manca molto all’inizio del Serale di Amici 22, infatti la data previsa per la messa in onda della prima puntata è sabato 18 marzo. In attesa di capire se il meccanismo sarà come quello degli ultimi due anni e quindi tre squadre che vedono unirsi un prof di canto e uno di ballo con i rispettivi allievi di appartenenza, si parla anche di giuria.

Sia nell’edizione 20 che nell’edizione 21, al Serale ci sono stati tre giudici: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ma pare che per quest’anno ci possano essere dei cambiamenti. Qualcuno di loro tre potrebbe non essere presente, se non addirittura tutti. Ma di recente delle indiscrezioni aveva parlato della possibilità di vedere seduti sulle poltrone rosse un’ex coppia di Amici. Stiamo parlando di Emma Marrone e del già presente Stefano De Martino.

Come detto, si trattava di voci di corridoio. E oggi Giuseppe Candela su Dagospia ci dà una conferma che però distrugge le speranze di chi avrebbe voluto rivederli insieme. Si legge infatti: “Si erano conosciuti all’interno della scuola, si erano fidanzati e lui l’aveva tradita con Belen Rodriguez. Da una parte Emma Marrone, dall’altra Stefano De Martino. Da qualche giorno la notizia, rilanciata da diverse testate, di una partecipazione in coppia dei due ex al serale di Amici. Per loro, secondo gli articoli in questione, un ruolo in giuria. In realtà si tratta di una fake news, in giuria al serale di Amici non ci sarà l’accoppiata degli ex.”

Ma non solo, sempre Dagospia aggiunge: “La cantante e l’ex ballerino non parteciperanno al talent show di Maria De Filippi nemmeno in solitaria”. Quindi né Stefano né Emma saranno al Serale di Amici 22. Ci sarà da capire allora chi potranno essere questi giurati tanto attesi. Altre indiscrezioni recenti hanno parlato di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica è stata prof fino alla scorsa edizione, ma è rimasta in buonissimi rapporti con Maria De Filippi e la produzione. Tra l’altro la scorsa domenica è stata giudice della gara di canto. Insomma, potrebbe davvero tornare nel talent con questo ruolo un po’ diverso.