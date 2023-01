Amici 22, flirt tra Samu e Angelina? Maria insinua il dubbio

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Gennaio 2023

Amici 22

Rita viene eliminata da Amici 22 per volere della sua maestra Alessandra Celentano: Niveo scoppia in lacrime.

Rita lascia ufficialmente Amici 22

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 22, la prima del nuovo anno, ma le emozioni e i colpi di scena non mancano. Ben tre nuove allieve infatti hanno ottenuto un banco nonostante stia per iniziare la corsa al Serale. Ma non è finita qui. A prendere la parola è stata infatti Alessandra Celentano, che ha annunciato di voler eliminare un allievo del suo team. A scendere a centro studio sono così stati Ramon, Rita, Gianmarco e Isobel, e a quel punto la maestra ha affermato di voler togliere il banco alla Pompili.

Per la Celentano infatti la ballerina, pur essendo secondo il suo pensiero più meritevole di tanti altri allievi, non ha fatto i passi in avanti necessari per continuare il suo percorso all’interno della scuola. Rita è stata così eliminata, e naturalmente non è mancata la reazione stupita del resto della classe.

A non passare inosservata è stata però la reazione di Niveo, che è scoppiato in lacrime. Come in molti sapranno infatti tra i due allievi di Amici 22 negli ultimi mesi è nato l’amore e in molti stanno facendo il tifo per questa bellissima coppia. Rita nel mentre, con estrema educazione e maturità, ha voluto salutare e ringraziare con affetto Alessandra, che fin dal primo giorno ha creduto in lei e in più occasioni l’ha difesa dagli attacchi dei suoi colleghi.

