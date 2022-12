NEWS

Nicolò Figini | 11 Dicembre 2022

Sapete perché Veronica Peparini non è stata riconfermata come professoressa ad Amici 22? Le sue parole

I motivi dell’addio di Veronica Peparini ad Amici 22

Oggi, domenica 11 dicembre 2022, Veronica Peparini è tornata come giudice esterno in una nuova puntata del pomeridiano di Amici 22. Non appena è entrata ha abbracciato molto forte Maria De Filippi e si è quasi commossa stretta tra le sue braccia. La gara di ballo degli allievi ha avuto inizio. A un certo punto ha dovuto dare il suo giudizio a Samu, ballerino di hip hop. Ha per un attimo preso la parola affermando che, tra i vari motivi, le dispiace molto non essere insegnante quest’anno perché non può lavorare con un talento come lui.

Ma sapere perché Veronica Peparini non è una professoressa dell’edizione 22 di Amici? Lo aveva svelato lei qualche tempo fa nel corso di un’intervista: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. […] Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi“.

Come abbiamo potuto vedere, infatti, non c’è assolutamente alcun litigio o attrito tra di lei e Maria De Filippi. L’abbraccio che si sono scambiate oggi non lascia alcun dubbio. Chissà che non possa tornare il prossimo anno. Staremo a vedere che cosa accadrà. Molto probabilmente verrà invitata ancora come giudice esterno per le gare di ballo. Del resto ha più volte affermato quanto le abbia insegnato il talent di Canale 5: “È stato come un rodaggio. Lo sai, è una macchina con tempi strettissimi. Una volta fatto Amici puoi fare tutto. Quindi per me è stato importante“.

Non ci resta che attendere di vedere che cosa succederà prossimamente. Noi continueremo ad aggiornarvi. Nel mentre questo è il perché Veronica Peparini non è professoressa ad Amici 22. Seguiteci per tante altre news.