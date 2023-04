NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

Amici 22

Isobel prima di Amici 22

Una delle allieve più amate di Amici 22 è senza dubbio Isobel. Fin dal primo momento l’alunna di Alessandra Celentano ha saputo conquistare l’affetto del pubblico e del web, diventando in breve una delle ballerine più supportate di questa edizione. Col suo talento e con la sua umiltà la Kinnear è già vista come una delle potenziali vincitrici e di certo nelle prossime settimane ci regalerà ancora tante emozioni. La stessa giuria è rimasta folgorata dalla ballerina, che di certo avrà una brillante carriera ad attenderla dopo la fine del talent show.

Nel mentre però in queste ore sta circolando sul web un vecchio video, risalente alla partecipazione di Isobel al programma australiano Win News Illawarra. Nella breve clip vediamo la ballerina quando era ancora molto giovane e naturalmente il filmato ha fatto il giro del web in pochi minuti.

Qualche giorno fa intanto Isobel, mentre chiacchierava con Maria De Filippi ad Amici 22, è scoppiata in lacrime e ha raccontato un momento difficile della sua vita. Queste le sue dichiarazioni, che hanno commosso i telespettatori:

“In tre anni, tra i 14 e i 16 anni, ho vissuto un periodo difficilissimo della mia vita. Il primo anno alla mia migliore amica è stata diagnosticata la leucemia. Poi l’anno dopo ho perso mia nonna, le ero molto vicina. Il mio nome lo devo a lei. L’anno successivo ho perso mia zia. Non me l’aspettavo, nessuno se l’aspettava. Era molto giovane… Quindi…”.

Il pubblico intanto si chiede già se sarà proprio Isobel a vincere Amici 22 e di certo la ballerina potrebbe avere ottime chance di classificarsi al primo posto. Non resta che attendere però per scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntata del Serale. Nel frattempo seguiteci per tante altre news sul talent show di Maria De Filippi, e non solo.