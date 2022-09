1 Lorella Cuccarini torna ad Amici 22

Manca meno di una settimana alla partenza di Amici 22 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Domenica 18 settembre infatti scopriremo da chi sarà formata la classe del programma, e come al solito non mancheranno tanti colpi di scena. Nel mentre in questi giorni sul web girano le prime presunte indiscrezioni su quello che potrebbe accadere, e in molti parlano del probabile ritorno della sfida a squadre. Ma non solo. Previsti infatti anche grandi cambiamenti nel corpo docenti. Mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono stati confermati come insegnanti della nuova edizione, pare che Anna Pettinelli e Veronica Peparini non torneranno a coprire il loro ruolo. Le due prof verrano sostituite, secondo le indiscrezioni, rispettivamente da Arisa e da Emanuel Lo.

In queste ore nel mentre dunque gli insegnanti si preparano al meglio per affrontare i prossimi mesi, e proprio Lorella sui social ha iniziato a mostrare i primi video backstage. Come sappiamo la showgirl già da qualche mese ha confermato il suo ritorno all’interno del talent show, e anche quest’anno ricoprirà il ruolo di professoressa di canto.

In attesa della prima registrazione di Amici 22, che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni, Lorella Cuccarini ha mostrato sui social il camerino che la ospiterà per tutto l’anno. Il breve filmato ha naturalmente fatto il giro del web e già in molto attendono di scoprire su quali allievi punterà quest’anno la showgirl.

Lorella riapre il camerino di #Amici22 per la prima volta con noi ✨ pic.twitter.com/4uzsfZBJdn — AMICI NEWS (@amicii_news) September 12, 2022

