1 Le prime anticipazioni su Amici 22

Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale di Amici 22 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della nuova edizione, durante la quale scopriremo la formazione della classe. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e di certo non mancheranno le emozioni. La registrazione è attualmente prevista per giovedì 15 settembre, mentre la messa in onda è prevista per domenica 18 settembre. A breve dunque sapremo chi saranno i nuovi allievi della scuola più ambita d’Italia, e numerose saranno le novità previste.

Come sappiamo, secondo le voci di corridoio, quest’anno a lasciare il talent show saranno due storici professori. Parliamo di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini, che dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Arisa ed Emanuel Lo. Confermati invece Rudy Zerby, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, che tornano a ricoprire i loro ruoli. In queste ore nel mentre sono giunte alcune interessati anticipazioni, che stanno già facendo il giro del web.

Secondo i rumor e stando a quello che riporta la pagina Instagram “amiciserale_anticipazioni“, sembrerebbe che per Amici 22 sia previsto il ritorno della sfida a squadre! Stando a quanto si legge infatti a ogni puntata del pomeridiano dovrebbero formarsi due team diversi, capitanati rispettivamente dai due allievi preferiti dal pubblico. Questi sceglieranno i compagni da avere nella loro squadra e a quel punto inizieranno le sfide. Alla fine dello scontro la squadra perdente, tramite le nomination, deciderà quale allievo mandare al ballottaggio e saranno i professori a decidere il suo destino.

AMICI TORNA AD ESSERE AMICI MIO DIO IO POTREI PIANGERE, ORA TOGLIETE ANCHE IL PROFESSORE DI APPARTENENZA E SIAMO APPOSTO pic.twitter.com/DQ0N9vfPUY — luca (@saudadearya) September 6, 2022

La notizia del presunto ritorno delle squadre e delle nomination, che segnerebbe un ritorno alle prime edizioni, ha già emozionato il web, e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà. In attesa della prima puntata, in queste ore è emerso un retroscena su Anna Pettinelli, che dopo l’addio al talent show potrebbe continuare a lavorare con Maria De Filippi. Andiamo a rivedere quello che sappiamo.