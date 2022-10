Amici 22, Mattia e Maddalena sono una coppia: scatta il bacio

Dalle anticipazioni di Amici 22 veniamo a sapere che è nata una nuova coppia nel talent: mattia e Maddelan. E scatta il bacio in studio.

Nuova coppia ad Amici 22: Mattia e Maddalena

Il talent show di Maria De Filippi non crea solo artisti e apre le porte per il mondo della musica e della danza, a volte crea anche coppie. Ogni anno, infatti, almeno una coppia esce da lì. Alcuni restano fidanzati a lungo, altri scoppiano dopo un po’, in ogni caso lì dentro l’amore nasce. E adesso pare che sia successo anche a Mattia e Maddalena.

Nei giorni passati abbiamo assistito alla nascita di una coppia, la prima a quanto pare, formata dalla ballerina Rita e dal cantante Niveo. In realtà il pubblico tra loro aveva già notato qualcosa molte settimane fa, quindi ci aveva visto lungo.

Adesso, grazie alle anticipazioni appena uscite di Amici 22 sulla puntata che vedremo in onda domenica 23 ottobre, veniamo a sapere che appunto è nata un’altra coppia e cioè quella formata da Mattia e Maddalena. Entrambi ballerini, lui è allievo di Raimondo Todaro, mentre lei di Emanuel Lo. Giovanissimi entrambi, tra loro è scattato qualcosa che si è coronato col bacio. Ma cosa è successo di preciso.

In pratica i ballerini si sono esibiti in una gara di improvvisazione sul sex appeal. I tre da far gareggiare sono stati scelti dagli allievi stessi e sono venuti fuori i nomi di Gianmarco, Ramon e Mattia. Loro tre, quindi, dovevano scegliere una persona da sedurre che si sarebbe seduta al centro dello studio. Ecco che quindi il ballerino di latino-americano ha scelto Maddalena e ha vinto la prova.

Successivamente Megan ha dovuto fare un compito assegnatole dalla Celentano: un passo a due con Mattia. E durante la coreografia c’è stato un bacio. A questo punto Maria De Filippi ha chiesto se fosse un bacio scenico o vero e lui ha detto che era scenico. Poi ha mostrato un filmato con questi nuovi amori appena sbocciati in casetta. Oltre a Rita e Niveo, c’erano anche Mattia e Maddalena dove invece si sono scambiati molti baci, ma per niente scenici, anzi.

Probabilmente vedremo qualcosa nei restanti daytime di questa settimana.

