Amici 22, arriva il bacio tra Niveo e Rita (VIDEO)

Il bacio tra Niveo e Rita ad Amici 22

Già da qualche settimana i telespettatori hanno notato del tenero tra il cantante Niveo e la ballerina Rita e oggi durante la puntata del daytime è arrivato il primo bacio. Ma partiamo per ordine. Il giovane cantautore di Amici 22 si è spesso mostrato carino nei confronti della ragazza e l’ha rassicurata durante queste prime settimane di permanenza nel talent show. Questo perché la giovane danzatrice non ha ricevuto un commento positivo da parte di Emanuel Lo. Inizialmente a prendere le sue difese la maestra Alessandra Celentano, la quale però ora la sprona a fare del suo meglio poiché non nota dei passi in avanti e anche lei inizia ad avere alcuni dubbi.

Giornate particolarmente difficili dunque per Rita Pompili ad Amici 22, che ha però sempre avuto accanto a sé, una volta tornata in casetta, proprio Niveo. Il ragazzo continua a rassicurarla e come mostrato dal video ha anche manifestato un certo tipo di interesse nei riguardi della ballerina. Nella clip abbiamo visto poi il cantante “sfidare” quasi la coinquilina dicendole: “Se ti dessi un bacio, non adesso ma oggi? Non mi prenderesti sul serio?”. Lei ha replicato con un: “Potrei”. I due hanno continuato a stuzzicarsi un po’.

A seguire dopo qualche ora Niveo e Rita si sono ritrovati nuovamente in camera e hanno cominciato a scambiarsi nuovamente delle tenerezze, fino a che a un certo punto il cantante di Amici 22 ha sorpreso la ballerina con un intenso e sentito bacio. Poi è stata anche lei a ricambiare il gesto. E la clip è proseguita con loro a baciarsi.

Rita e Niveo sempre più vicini 😍 #Amici22 pic.twitter.com/ggLRzLaWWZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2022

Pare quindi sia nata la prima coppia nella casetta di Amici 22. Come si evolverà il rapporto tra Niveo e Rita? Continuate a seguirci per altre news sul talent show.

