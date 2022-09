Amici 22: Mattia Zenzola tenta di rientrare nella scuola, il dolce augurio di Christian

1 Il messaggio di Christian a Mattia Zenzola

Domenica 18 settembre partirà Amici 22, ma la registrazione della puntata che vedremo in onda su Canale 5 ci sarà questo pomeriggio. Quindi sapremo molto presto tutte le anticipazioni e i ragazzi che entreranno nella scuola. Tra coloro che sosterranno i casting davanti ai prof c’è anche Mattia Zenzola.

Come ricorderete, il ballerino di latino-americano partecipò alla scorsa edizione, ma fu colpito da un grave infortunio che lo costrinse a ritirarsi poco prima del Serale. Il suo insegnante, Raimondo Todaro, gli consigliò di pensare a guarire, lavorare duramente e prepararsi per la nuova edizione perché avrebbe chiesto alla redazione di assegnargli un banco. Non sappiamo se il banco gli verrà assegnato in automatico, ma abbiamo la conferma che lui ci sarà in puntata.

A confermarlo al 100% è Christian Stefanelli, altro ballerino di Amici 21 sempre allievo di Todaro. Lui arrivò al Serale, ma uscì nelle prime puntate. E in tutti i mesi all’iinterno della scuola instaurò una bellissima amicizia proprio con Mattia. Questa amicizia è durata anche fuori dalla scuola. E proprio oggi, attraverso il suo account Twitter, Christian ha mandato un dolce messaggio al collega e amico facendogli un grande in bocca al lupo. “Ci siamo, è il tuo giorno fratello mio lo aspettavi, lo aspettavo e lo aspettavamo. In bocca al lupo e riprenditi ciò che è tuo”, ha scritto sui social.

Sicuramente, quindi, Mattia Zenzola sarà nella prima puntata di Amici 22. Ma non sappiamo se dovrà sostenere un provino o meno. Noi pensiamo che si esibirà davanti ai professori e se uno di loro lo vorrà, il banco sarà suo. Consoderando che Todaro sembrava convinto di rivolerlo, è molto probabile che la maglia sarà sua.

