NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2023

Amici 22

Ecco quando e dove andrà in onda in tv il concerto dei ragazzi di Amici 22: tutte le info su questo atteso live

Il concerto dei ragazzi di Amici 22 arriva in tv

Finalmente ci siamo. Tra pochissime ore si terrà infatti il mega concerto dei ragazzi di Amici 22, attesissimo da tutti i fan. Il live si svolgerà domenica 11 giugno presso l’Ippodromo delle Capannelle a Roma e a partecipare saranno i più grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. A salire sul palco saranno infatti Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Ma non è finita qui. Oltre ai cantanti, che nel corso della serata presenteranno i loro brani, a esibirsi saranno infatti anche Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Megan, Ramon, Samu e il vincitore Mattia. A presentare questa serata evento saranno Isobel e Giulia Stabile, insieme a Nicolò De Devitiis. Ma come fare per partecipare a questo show?

Tutti coloro che hanno acquistato la compilation Full Out avranno il diritto di accedere a questo emozionante concerto, occupando l’area PIT, sottostante al palco. Ma non disperate. A poter accedere in un secondo momento, in maniera del tutto gratuita, saranno anche gli altri fan del programma che non hanno avuto modo di comprare il disco. Si prospetta dunque un serata ricca di musica, risate ed emozioni, e di certo ne vedremo di belle.

Ma non è finita qui. Tutti coloro che non avranno modo di prendere parte allo show, potranno comunque godersi il live comodamente dal divano di casa. A breve infatti il concerto dei ragazzi di Amici 22 sarà trasmesso anche in tv. Ma quando e dove andrà in onda? L’evento si potrà seguire su Italia 1 e la data è fissata al prossimo 20 giugno, alle 21.20.

Grande occasione questa per tutti i fan del talent show, che senza dubbio non si perderanno questo concerto esclusivo. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento sl 20 giugno su Italia 1, per rivivere le emozioni del live.