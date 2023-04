NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2023

Amici 22

Arriva il primo concerto esclusivo dei cantanti di Amici 22: ecco come fare per partecipare a questo atteso live

Questa sera su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 22 e come al solito ci sarà una nuova importante eliminazione. Mancano ormai solo due settimane alla finale, e finalmente a breve sapremo chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e chi stasera dovrà lasciare definitivamente il programma, in queste ore è arrivata una bellissima notizia per tutti i fan della trasmissione. Da poco infatti è stato annunciato il primo concerto esclusivo dei cantanti della scuola, che si terrà tra poco più di un mese. Il live infatti si svolgerà il prossimo 11 giugno al “Rock in Roma”, presso l’Ippodromo di Capannelle.

Ma come fare a partecipare a questo attesissimo concerto? Andiamo a scoprire tutti i dettagli. Assistere a questo show unico e irripetibile è davvero semplicissimo. Basta infatti acquistare una copia della compilation con gli inediti dei cantanti “Full out”, disponibile su Amazon e Music First.

Tutti coloro che acquisteranno il disco avranno la possibilità di partecipare al concerto con i ragazzi di Amici 22. Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito dai canali ufficiali del talent show di Maria De Filippi. A salire sul palco saranno naturalmente non solo i finalisti di questa edizione, ma anche gli allievi eliminati nelle scorse settimane, tra cui Federica, NDG, Piccolo G e anche Niveo e Tommy Dali.

Non resta dunque che correre ad acquistare “Full out” per accedere a questo esclusivo live, che di certo sta già facendo discutere il web. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento per questa sera con la settima puntata del Serale, durante la quale scopriremo chi saranno i semifinalisti di questa edizione, e chi invece dovrà lasciare il programma a pochi passi dall’ultima puntata.