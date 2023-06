NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2023

Amici 22

Ecco dove poter sentire Angelina Mango dal vivo

È trascorso quasi un mese da quando Angelina Mango ha vinto il circuito canto di Amici 22. Dopo la fine del talent show, la giovane artista ha iniziato a concentrarsi pienamente sulla sua carriera, e ha così pubblicato il suo nuovo EP, Voglia di Vivere, che ha scalato le classifiche. Nel mentre la cantante è anche partita per il suo primo tour instore, che l’ha portata in giro in tutta Italia. Durante questi eventi la Mango ha avuto modo di incontrare e conoscere i fan che in questi mesi l’hanno supportata e sostenuta, e che continuano a fare il tifo per lei.

Il pubblico intanto attende con ansia le date dei concerti di Angelina, che tuttavia al momento non sono state ancora annunciate. Ciò nonostante i fan avranno modo di poter ascoltare la cantante dal vivo nel corso dei prossimi mesi. Andiamo dunque a scoprire gli appuntamenti live che attendono l’ex protagonista di Amici.

Come in molti sapranno, Angelina Mango parteciperà alla 2ª edizione del Radio Zeta Future Hits Live. Due saranno le date di questo atteso evento: sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma e il 30 agosto all’Arena di Verona. Ma non è finita qui. Angelina infatti parteciperà anche all’RDS Summer Festival 2023, che tra giugno e luglio girerà l’Italia intera. Come se non bastasse proseguirà anche il tour instore della Mango, che si sta arricchendo di nuove date.

Periodo decisamente fortunato questo per Angelina, che si sta godendo il meritato successo. Qualche giorno fa nel mentre proprio la cantante ha parlato della possibilità di partecipare a Sanremo 2024, e in merito ha affermato: “È lontano ancora, chi può dirlo? Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, e se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro”.