NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2023

Amici 22

Rita e Cricca tornano ad Amici 22

Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Amici 22, e anche stavolta non è mancato un colpo di scena dietro l’altro. Come ci svelano le anticipazioni riportate da Superguidatv infatti oggi c’è stata una nuova eliminazione: quella di Tommy Dali. Il cantante ha dovuto lasciare il programma per volere del suo prof Rudy Zerbi, a seguito di un fatto gravissimo avvenuto la notte di Capodanno. A essere coinvolti nel provvedimento sono stati anche altri 5 allievi, Wax, Samu, Maddalena, Valeria e NDG, che tuttavia sono finiti in sfida immediata. Ma non solo. A sorpresa infatti a tornare è stato nientemeno che Cricca, che solo la scorsa settimana è stato eliminato dopo aver perso una sfida. Il giovane cantante si è scontrato proprio con Valeria, vincendo e rientrando così ufficialmente all’interno della scuola. Ma vediamo cosa è accaduto.

Alla proposta di Lorella Cuccarini di far tornare Cricca come sfidante di Valeria, la produzione ha inizialmente affermato che l’artista essendo stato eliminato da un giudice esterno non sarebbe potuto rientrare e non avrebbe potuto fare una nuova sfida. Tuttavia considerando che i fatti avvenuti a Capodanno sono stati resi noti soltanto ora, e che se fossero emersi la scorsa settimana con ogni probabilità Cricca non sarebbe stato eliminato, gli autori hanno deciso di concedere al cantante questa opportunità in via del tutto eccezionale.

L’allievo di Lorella Cuccarini ha così vinto la sfida, ed è rientrato a far parte di Amici 22, mentre Valeria è stata eliminata. Ma non è finita qui. A tornare in studio è stata anche Rita. La ballerina infatti ha ricevuto una borsa di studio dal New York Jersey Ballet.

Domenica 15 gennaio dunque su Canale 5 scopriremo tutto quello che è accaduto nel corso della nuova puntata, e come sempre ne vedremo di belle.