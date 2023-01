NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2023

Amici 22

Nuova eliminazione ad Amici 22

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 domenica 15 gennaio. Anche stavolta non sono mancate le emozioni, e alle due eliminazioni choc della scorsa settimana se n’è aggiunta un’altra. Come ci svelano le anticipazioni, riportate da Amici News, oggi c’è stata una nuova inaspettata eliminazione, quella di Tommy Dali. Ma cosa è accaduto e come mai il cantante ha dovuto lasciare di talent show Maria De Filippi? Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’allievo di Rudy Zerbi sia stato eliminato dal suo insegnante a seguito di un provvedimento disciplinare.

Secondo quanto è emerso, pare che durante la notte di Capodanno sia accaduto qualcosa di molto grave, che la produzione non ha potuto mandare in onda. A essere coinvolti in questo provvedimento sono ben sei allievi, ovvero Wax, Tommy, NDG, Valeria, Maddalena e Samu.

Tuttavia mentre tutti gli altri sono finiti in sfida immediata, Zerbi ha deciso di eliminare direttamente Tommy Dali da Amici 22, anche a fronte dei precedenti provvedimenti. Il cantante così ha dovuto lasciare lasciare definitivamente la scuola, a poche settimane dalla partenza ufficiale del Serale.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e chi riuscirà ad accedere alla fase finale di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.