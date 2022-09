I potenziali allievi di Amici 22

A partire da domenica 18 settembre 2022 andrà in onda Amici 22. La nuova edizione sarà piena di novità. A partire proprio dagli insegnanti. Tra i professori, infatti, non vedremo più Anna Pettinelli. Inoltre, dovrebbe tornare la cantante Arisa. Più avanti avremo maggiori sicurezze in merito. Tuttavia, ciò che incuriosisce di più il pubblico è scoprire chi saranno gli allievi. Ogni anno i ragazzi sono capaci di far appassionare il pubblico a casa. Sia per la loro bravura, sia per le loro vicende personali.

A rivelare i potenziali studenti che saranno presenti nella prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi è stato il profilo Twitter Amici News (QUI per vedere la foto). I giovani sono più o meno conosciuti, come possiamo vedere tramite i loro profili Instagram. I numeri si aggirano sopra i mille follower. Ma non solo. C’è, infatti, chi super i 16mila seguaci. Vedremo come se la caveranno prossimamente e se riusciranno a sedersi dietro ai banchi della scuola di Canale 5.

Nel mentre è stato confermato che un ex allievo della scuola diventerà professionista tra i ballerini di Amici 22. Stiamo parlando di Michele Esposito, pupillo della maestra Alessandra Celentano. Queste le sue parole dirette:

Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora. Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto ‘dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza.

Tra l’altro ad Amici 22 potrebbe tornare anche Nunzio Stancampiano, ma in questo caso si tratta solo di un rumor:

Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma.

