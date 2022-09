Michele Esposito entra nel cast di professionisti di Amici 22

Michele Esposito arriva ad Amici 22

Uno dei protagonisti più amati della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato senza dubbio Michele Esposito. Come sappiamo il ballerino ha da subito conquistato il cuore del pubblico e ha vinto il circuito danza. Poche ore fa il giovane artista è stato ospite di Dimmi Di Te, il format online di Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata Michele ha confermato che entrerà nel cast di professionisti di Amici 22, che debutterà ufficialmente tra una settimana. Queste le dichiarazioni di Esposito, riportate da Isa&Chia:

“Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora. Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto ‘dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza’”.

Michele non ha potuto fare a meno di parlare anche di Alessandra Celentano, che nel corso della sua esperienza ad Amici l’ha sempre supportato e sostenuto. Ecco cosa ha affermato il ballerino:

“La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo stare attento a come li lavoro, anche l’espressività della faccia. Prima facevo le coreografie senza le emozioni”.

Infine Michele Esposito, prima di arrivare ad Amici 22 come professionista, svela anche come ha speso i soldi del premio vinto qualche mese fa, e in merito afferma:

“Metà del premio di Amici l’ho data ai miei genitori, la mia professione è costosa e li volevo ricambiare dei sacrifici che hanno fatto. L’altra metà la terrò da parte per futuri piani”.

