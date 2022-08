Nunzio Stancampiano sarà nel cast di Amici 22?

Uno degli allievi più amati e seguiti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato senza dubbio Nunzio Stancampiano. Il ballerino di latino infatti con i suoi modi di fare e con la sua simpatia ha conquistato il cuore del pubblico. Dopo la fine del talent show l’allievo di Raimondo Todaro ha proseguito la sua carriera, tuttavia pare che adesso stia per arrivare per lui un’altra grande soddisfazione. Secondo la pagina NewsAmici21 infatti Nunzio potrebbe far parte del cast di Amici 22, dove avrebbe un ruolo del tutto inedito. Stando a quanto si legge, Stancampiano potrebbe coprire il ruolo di motivatore per i nuovi allievi della scuola. Questo quanto iene riportato:

“Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma”.

Che dunque Nunzio Stancampiano faccia davvero parte del cast di Amici 22? Mentre attendiamo news in merito, in queste settimane si è parlato di un presunto flirt tra il ballerino e Cosmary Fasanelli. I due infatti sono stati avvistati spesso insieme e a quel punto i più hanno creduto che tra i due ci fosse del tenero. A fare chiarezza però ci ha pensato proprio la ex di Alex Wyse, che con un post sui social ha affermato:

“Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segue lo faccia per il mio percorso artistico e per la persona che sono, che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada, vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti, ci saranno tante novità lavorative”.

