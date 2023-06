NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

Amici 22

Il presunto screzio ad Amici 22

Da diverso tempo si parla di Raimondo Todaro e del fatto che potrebbe non tornare più a ricoprire il ruolo di insegnante di ballo ad Amici dopo l’edizione 22. Dopo tante indiscrezioni a rompere il silenzio ci ha pensato il diretto interessato, il quale ha affermato di non sapere ancora nulla in merito al proprio futuro lavorativo:

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla.

Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.

Diversi rumor, come quelli riportati anche da Dagopsia, danno per certa la sua uscita di scena dal talent dopo Amici 22, anche se non si sa ancora se tornerà a Ballando con le stelle oppure no. Fatto sta che il portale appena citato, all’interno della rubrica “Pillole di Gossip” ha rivelato di un presunto screzio tra Todaro ed Emanuel Lo:

“C’è stato uno scazzo a Amici tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo di cui non si é parlato: il primo non sopportava l’ attenzione riservata al collega che con i balletti sexy con Lorella Cuccarini ha stregato i telespettatori.

Ma, dopo aver lasciato Amici, tornerà davvero a Ballando con le Stelle dopo aver sbattuto la porta in faccia a Milly Carlucci?”

Non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo, ma nel caso in cui dovessimo avere a disposizione ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.