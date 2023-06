NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Amici 23

Raimondo Todaro rompe il silenzio

In queste settimane si è a lungo discusso di Raimondo Todaro. Alcune voci di corridoio infatti mormorano che il ballerino possa lasciare Amici il prossimo anno, a seguito di una presunta lite con Maria De Filippi, che tuttavia non è mai stata confermata. Ma non solo. Secondo alcune indiscrezioni infatti Todaro potrebbe fare ritorno a Ballando con le Stelle, dopo l’addio di qualche anno fa. Adesso a rompere il silenzio è proprio Raimondo, che nel corso di un’intervista per QDS.it ha parlato della sua esperienza all’interno del talent show di Canale 5. Queste le sue dichiarazioni:

“Lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro che è quello dell’insegnante con dei ragazzi di talento scelti tra migliaia che hanno la passione, la voglia e la fame soprattutto. Prendono ogni consiglio, ogni parola, quindi proprio ‘un lavoro semplice e facile’ perché trovi il top del top. Condividi un’esperienza con dei ragazzi con i quali i rapporti rimangono. Oggi gli altri prof sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono”.

Ma non è finita qui. A seguito dei numerosi gossip sul suo conto, Raimondo Todaro rivela la verità sul ritorno ad Amici, smentendo allo stesso tempo le voci sulla presunta riapparizione a Ballando:

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.