La data della registrazione di Amici 22

Amici 22

I fan di Amici 22 sono in fibrillazione per l’avvio della nuova edizione del talent show e si chiedono quando si inizierà con le registrazioni del pomeridiano. Ebbene dopo aver scoperto la data di Uomini e Donne, ora abbiamo qualche notizia in più anche sulla scuola più famosa d’Italia.

A darne notizia è la pagina Instagram, UominieDonneClassicoeOver. Fin da subito il profilo ha ipotizzato, basandosi sulla data di avvio della trasmissione (il 18 settembre), che ogni momento a partire dal 12 settembre sarebbe stato perfetto per le registrazioni di Amici 22. Dopo una ricerca, lo stesso account ha informato che giovedì 15 settembre è la data scelta da Maria De Filippi e dalla squadra di lavoro per registrare la nuova stagione dell’amato talent show. Ma ecco tutte le informazioni a riguardo:

“Habemus data anche per Amici 22. La prima registrazione del pomeridiano è prevista per giovedì 15 (In onda da domenica 18)”. Quindi siamo agli sgoccioli. Ancora qualche giorno di tempo e si partirà ufficialmente con la nuova stagione, per la gioia di tanti telespettatori.

La storia Instagram di UominieDonneClassicoeOver su Amici

Dunque manca ancora qualche settimana per poter avere le prime indicazioni sui nuovi allievi di Amici 22. Data per certa, tra i tanti, la presenza di Mattia Zenzola. L’allievo ha partecipato alla scorsa edizione del format, ma a causa di un infortunio è stato costretto a lasciare la trasmissione. Raimondo Todaro, però, gli ha concesso l’opportunità di ripresentarsi quest’anno ai casting. Vedremo se Mattia, dopo aver già dalla sua parte il suo insegnante, riuscirà a conquistare anche gli altri insegnanti, specialmente la tanto temuta Alessandra Celentano, colei che nella precedente stagione ha avuto più di qualcosa da ridire sul ballerino.

In attesa di scoprire cosa succederà, il countdown per Amici 22 è già iniziato!

