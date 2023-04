Amici 22, i giornalisti bocciano Wax e lui non la prende bene: “Non capiscono niente, che vadano a fanc**o”

NEWS

Debora Parigi | 7 Aprile 2023

Amici 22

Le dure parole di Wax alle pagelle dei giornalisti su Amici 22

Oggi il daytime di Amici 22 si è aperto con Maria De Filippi che ha fatto leggere agli allievi pagelle e commenti di giornalisti di testate importanti. Per qualcuno non sono arrivati commenti molto positivi, ma soprattutto per Wax le critiche sono state molto dure. E lui l’ha presa davvero male. Ma non solo, ha risposto in modo decisamente irrispettoso nei confronti di questi professionisti.

Un giornalista del Quotidiano Nazionale ha definito l’allievo di Arisa “sabbia nel letto”. Ha infatti considerato il suo modo di fare e il suo costante uso dell’autotune molto fastidioso, paragonandolo alle prime zanzare che tornano in questo periodo. E ha consigliato alla sua insegnante di iniziare a farlo cantare. Il giornalista de Il Giornale gli ha dato un 6, ma lo ha definito “smarrito”. Ha detto che è sì innovativo, ma può fare decisamente di meglio, considerando che anche il suo pezzo migliore non è riuscito a convincere i giudici nell’ultima puntata andata in onda. Anche All Music Italia trova che nelle ultime settimane si sia un po’ spento.

Anche per Wax è arrivato il momento di scoprire alcuni dei suoi giudizi #Amici22 pic.twitter.com/EbO0uc66iq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2023

Finita la lettura, Wax ha commentato e ha usato parole davvero brutte e fuoriluogo. “Ma che ne sanno questi! Non capiscono niente questi”, ha subito detto. E gli altri lo hanno immediatamente interrotto invitandolo a non dire queste cose. Ma lui ha continuato: “Io dico quello che mi pare perché loro dicono quello che gli pare”.

Da qui è iniziato quindi un botta e risposto con Benedetta che gli è andata subito contro: “Stai dicendo che delle persone che lavorano ed esprimono un loro pare non sono niente. Tu ci devi lavorare con questa gente. Vuoi vedere che quando esci da qua un pochino ti interessa?”. Subito è arrivata la replica del cantante: “A me di questa gente che mi critica… Io fuori, con la gente che mi parla in questo modo, col c***o che ci lavoro. Non ci lavorerò mai!”. Benedetta gli ha spiegato che fuori da Amici magari queste persone possono proprio aiutarlo nella sua carriera. Ma Wax ha continuato: “Non me ne frega un c***o, che vadano a fare in c**o! Se mi dicono sabbia nel letto e smarrito, li mando a fanc**o quattro volte, cinque volte forse”.

Dopo aver visto i giudizi Wax reagisce così… #Amici22 pic.twitter.com/w0n7mTOJzC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2023

Come ha detto anche Benedetta, forse Wax dovrebbe inziare a capire che non si può avere una reazione del genere verso dei professionisti. Certe parole sono inopportune e irrispettose in qualsiasi contesto, ma specialmente quando vengono rivolte a chi sta facendo un lavoro e sta dando un’opinione. Dovrebbe anche rendersi conto che una volta finito Amici 22, inizia la vera carriera e comportarsi in questo modo può davvero rovinargliela. Speriamo per lui che rifletta su questo e lo prenda come un consiglio, in particolar modo per se stesso e il suo futuro nella musica.