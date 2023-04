NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

GF Vip 7

Lo scherzo di Edoardo Tavassi a Micol

Continua la storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nata dentro la casa del Grane Fratello Vip. Tra alti e bassi i due sono rimasti uniti e adesso possono vivere la loro relazione nel mondo reale. Ovviamente non mancano critica da parte di alcuni utenti del web e da ex concorrenti, come per esempio Dana Saber. L’ex vippona infatti non crede nel loro rapporto:

“Ma ci credete ancora alla coppia di Tavassi? Ma no, è una truffa. L’ha detto pure Ginevra, ha fatto vedere anche un video. Loro sono una finta coppia. Edo e Antonella sono una coppia vera. Ma gli altri no. Tavassi ha capito che Micol è molto raccomandata. Ha pensato che già c’era sua sorella che lo raccomanda e ora se sta vicino a lei… Lui è furbo! Questo è il risultato. Perché nonostante abbia fatto la cavolata più grossa del van lui è ancora lì. Non uscirà, se fanno uscire lui poi Micol che fa? Sta nel van da sola? Non si fanno queste cose. Come se lasciassi mia nipote da sola in autobus, una nipote senza personalità e carattere, che passa cinque ore a stirarsi i capelli”.

Tuttavia, Edoardo Tavassi e Micol stanno dando prova ogni giorno del loro amore anche sui social. Di recente hanno preso parte a una festa a loro dedicata alla quale erano presenti vari amici anche dal GF Vip 7. Nel video qui sotto, invece, li possiamo vedere di prima mattina mentre Tavassi fa uno scherzo all’Incorvaia.

Quest’ultima si trovava nel letto ancora addormentata, ma ecco arrivare alle sue spalle il fidanzato con una spada laser che non appena viene accesa illumina la stanza con un fascio di luce blu. Con una voce profonda dice: “Sveglia, Micol“. La ragazza si trova paura e si gira di scatto: “Ca**o, ti odio“.

