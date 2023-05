NEWS

Nicolò Figini | 5 Maggio 2023

Amici 22

Il litigio tra Wax e Maria ad Amici 22

Nella puntata del daytime di ieri pomeriggio, gli allievi di Amici 22 hanno fatto un bilancio del loro percorso. Che cosa ha insegnato loro questa esperienza? Pensano di essere cambiati? A tutti è toccata questa riflessione, compreso Wax. Il cantante ha rivelato cosa ha significato per lui entrare nella scuola.

“Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a are e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose. Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo”.

In seguito Wax ha affermato di aver scoperto di avere un cuore: “Con tante persone, come con Angelina. Anche con Mattia, gli voglio bene a quel ragazzo“. Ecco, quindi, la rivelazione sul litigio con Maria De Filippi durante i casting ad Amici 22:

“Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”.

Voi lo sapevate o ve lo ricordavate? Della loro lite se ne era parlato anche durante il pomeridiano all'inizio del suo percorso ad Amici 22.