NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Amici 23

Ecco le anticipazioni dell’ottava puntata del Serale di Amici 23, in onda su Canale 5 domenica 12 maggio in prima serata

Oggi si è svolta la registrazione dell’ottava puntata del Serale di Amici 23, la semifinale, che andrà in onda su Canale 5 domenica 12 maggio. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni, gli spoiler e tutte le news su quanto accaduto in studio.

Le anticipazioni dell’ottava puntata del Serale di Amici 23

Nella giornata di oggi si è svolta la registrazione dell’ottava puntata del Serale di Amici 23, la semifinale, che andrà in onda su Canale 5 eccezionalmente domenica 12 maggio. In rete sono già emerse le prime anticipazioni, come sempre fornite da Superguidatv, in collaborazione con la pagina Amici News.

A tornare come giudici sono ovviamente stati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Ospiti musicali sono stati invece Irama e gli Articoli 31. Geppi Cucciari arriva come ospite comico.

Come accade da ormai diverse settimane, anche in occasione della semifinale c’è stata una sola eliminazione e sono due gli allievi finiti al ballottaggio. 4 invece sono stati i concorrenti ad accedere alla finale. Ma prima di scoprire di chi si tratta entriamo nel vivo delle anticipazioni.

Partiamo dunque con la prima manche.

La prima manche

Grazie alle anticipazioni dell’ottava puntata del Serale di Amici 23, sappiamo che in occasione della semifinale non c’è stato un vero boccino, ma vere e proprie sfide tra gli allievi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che si sono sfidati con quelli di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ricordiamo infatti che Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono ormai rimasti senza allievi e dunque saranno soltanto le due squadre ancora in gioco a darsi battaglia. Stavolta, a differenza delle altre puntate, al termine di ogni manche non verrà decretato l’allievo che finirà al ballottaggio, ma verrà eletto un finalista. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto.

Marisol vs Mida, vince la ballerina

Marisol vs Sarah, vince ancora la ballerina

La manche viene vinta da Rudy e Alessandra.

La prima finalista è così Marisol.

La seconda manche

Anche in occasione della seconda manche assistiamo allo scontro tra gli allievi di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quelli di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Dustin vs Mida, vince il ballerino

Dustin vs Sarah, vince l’allievo della Celentano

Rudy e Alessandra trionfano ancora.

Dustin è il secondo finalista.

Terza manche

Anche nel corso della terza manche, come ci svelano le anticipazioni dell’ottava puntata del Serale di Amici 23, non sono mancati i colpi di scena e le emozioni.

Petit vs Mida, vince il primo

Sarah vs Holden, vince la cantante

Petit vs Sarah, vince sempre Petit

A vincere sono dunque ancora Zerbi e la Celentano.

Petit è il terzo finalista.

Il guanto prof

Anche in occasione dell’ottava puntata del Serale di Amici 23 non è mancato il guanto di sfida dei prof, l’ultimo di questa edizione.

Ma cosa è accaduto stavolta in studio? Scopriamolo:

Anna Pettinelli ha iniziato l’esibizione con Raimondo Todaro mentre era appesa e imbragata nella postazione degli alunni. In seguito ha lanciato coriandoli dorati sulla giuria

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti sulle note di Man in Black

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano erano vestiti da ricci

A vincere il guanto prof sono i Cuccalo.

Anticipazioni ottava puntata Serale Amici 23: chi è finito al ballottaggio finale

Come vi abbiamo già svelato, anche in occasione dell’ottava puntata del Serale di Amici 23 ci sarà una sola eliminazione.

A seguito delle tre manche, Holden, Mida e Sarah, rimasti fuori dalla finale, si sono nuovamente esibiti e il primo a salvarsi, accedendo di diritto all’ultima puntata è stato l’allievo di Rudy Zerbi.

Mida e Sarah finiscono invece al ballottaggio finale.

Anche in questa occasione però gli allievi hanno scoperto il loro destino soltanto in casetta. Il pubblico invece saprà chi dovrà lasciare il talent show e chi sarà l’ultimo finalista solo durante la messa in onda della semifinale.

Gossip e news dal Serale di Amici 23

Durante l’ottava puntata di Amici 23 ci sono stati anche dei momenti di curiosità, alcuni dei quali potrebbero non andare in onda. Ecco cosa è successo:

Michele Bravi ha detto a Holden che è molto bravo e che riesce sempre a emozionarlo.

ha detto a che è molto bravo e che riesce sempre a emozionarlo. Parte un battibecco tra Anna Pettinelli e Malgioglio perché fa i complimenti a un ragazzo ma vota l’altro.

e perché fa i complimenti a un ragazzo ma vota l’altro. Non mancano complimenti per Sarah , considerata ormai una star internazionale. Malgioglio le ha detto che ha fatto un percorso stupendo. La Celentano invece le ha detto che ha un movimento naturale e che le piace molto.

, considerata ormai una star internazionale. le ha detto che ha fatto un percorso stupendo. La invece le ha detto che ha un movimento naturale e che le piace molto. Mida andrà a Stoccolma per registrare una cover e pubblicarla grazie a un premio vinto con Spotify.

Quando va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 23

Adesso che abbiamo scoperto le anticipazioni e tutte le news, andiamo a scoprire quando va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 23. La registrazione verrà trasmessa eccezionalmente domenica 12 maggio come sempre alle 21.30

Ma come rivedere la puntata del Serale di Amici 2024 in streaming? Potrete accedere alle piattaforme WittyTV o Mediaset Infinity per recuperare la puntata intera.