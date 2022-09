Chi è Maddalena Svevi di Amici 22? Età e Instagram

Ad arricchire la categoria ballo di Amici 22 c’è anche Maddalena Svevi, volto non del tutto nuovo al mondo televisivo come vedremo. Conosciamola attraverso alcune delle tante curiosità: dall’età alla vita privata per passare a Instagram e social, la carriera e il percorso nel talent show di Canale 5.

Chi è Maddalena Svevi

Maddalena Svevi età e biografia

Apriamo la biografia della ballerina di Amici 2022 con le prime informazioni. Dov’è nata e quanti anni ha Maddalena Svevi? La danzatrice è nata nel 2004 (non sappiamo giorno e mese) a Genova nel 2004. La sua età è di 17 anni.

Non conosciamo segno zodiacale, altezza e peso, ma non appena avremo le giuste informazioni non esiteremo a farvelo sapere.

Vita privata: Maddalena di Amici è fidanzata?

Della vita privata di Maddalena Svevi non si conosce granché, ma dai social abbiamo scoperto che ha una sorella di nome Cecilia. Le due dalle foto e video mostrati e salvati nelle storie in evidenza su Instagram si mostrano davvero molto affiatate.

Non siamo in grado di dirvi se Maddalena Svevi sia o meno impegnata sentimentalmente e dunque se abbia un fidanzato. Quel che è certo, però, è che la giovane ballerina sembra aver già attirato l’attenzione di qualche compagno di scuola ad Amici 22.

Sui social, infatti, si notano dei commenti da parte del ballerino Samuele Segreto, il quale non manca occasione di spendere parole di apprezzamento nei confronti della collega. Che possa nascere del tenero tra loro? Chi lo sa! C’è da dire, però, che sin da bambina ha detto di desiderare un ragazzo alto, biondo e con gli occhi azzurri come il papà!

Tra le curiosità possiamo dire che è una grande amica di Tommaso Stanzani, ballerino che abbiamo avuto modo di conoscere durante l’edizione di Amici 20. Spesso si sono mostrati insieme sui social.

Dove seguire Maddalena di Amici 22: Instagram e social

Se vi state chiedendo come seguire sui social Maddalena Svevi, potete farlo attraverso Instagram. La giovane ballerina ha già un buon numero di seguaci e quasi certamente il numero incrementerà con il suo arrivo nella scuola di Amici 22.

Nel proprio profilo, molto curato, la danzatrice condivide con i propri seguaci scatti tratti da servizi fotografici e non solo. Sono presenti anche le sue apparizioni televisive, e progetti lavorativi.

Dalle foto notiamo che è una ragazza che ama molto il mare e la natura. Da bambina, come da lei stessa raccontato a Pequeños gigantes, aveva tre gattine, Giulia, Linda e Biba.

Carriera

Da sempre innamorata della danza, fin da tenere età Maddalena Svevi ha praticato questa disciplina. Questo le ha permesso di frequentare la Naima Academy diretta da Matteo Addino e successivamente nella compagnia Experience Academy.

Farsi conoscere le ha permesso così di prendere parte al musical, Un papà sotto l’albero, guidato da Garrison e Fioretta Mari, entrambi ex insegnanti di Amici.

Con il suo gruppo ha anche vinto anche i Garrison Game.

Pequeños Gigantes

La prima apparizione in TV per Maddalena Svevi risale al 2016, quando partecipa a Pequeños Gigantes, trasmissione condotta da Belen Rodriguez.

Ancora 11enne, sembrava già avere le idee molto chiare. Ha fatto parte della squadra de “I Fantastici 4”, guidata da Attilio Fontana.

Il Cantante Mascherato

Con il trascorrere degli anni Maddalena Svevi ha dato modo di farsi conoscere ed entrare a far parte del cast de Il Cantante Mascherato.

Maddalena nel video di Aka7even

Ma non solo TV. Perché Maddalena Svevi è stata protagonista anche di un videoclip musicale. Facciamo riferimento a Perfetta così, canzone portata al successo da Aka7even e presentata nel corso del Festival di Sanremo.

La giovane ballerina ha fatto parte del corpo di ballo del video.

Maddalena Svevi ad Amici 22

Le anticipazioni Maddalena Svevi è entrata a far parte della scuola di Amici 22. La ballerina ha ottenuto un banco grazie all’approvazione di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, che hanno creduto nel suo talento. Sarà lei però a decidere con chi lavorare tra i due.

Come raccontato precedentemente dai social qualcuno ha notato un particolare interesse del ballerino Samuele Segreto nei suoi confronti. Non sappiamo, però, se i due siano semplicemente amici o si conoscessero già, oppure se magari sia nato un particolare feeling. Staremo a vedere cosa accadrà.

Intanto vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli allievi di Amici 2022.

Vediamo infine il percorso di Maddalena Svevi ad Amici 22.

Il percorso di Maddalena Svevi ad Amici 22

Dal 18 settembre Maddalena Svevi la vedremo tra i banchi della scuola di Amici 22. Qui si metterà alla prova e cercherà di difendere con le unghie e con i denti il proprio posto nella scuola.

Vedremo passo passo come se la caverà.

(IN AGGIORNAMENTO)

