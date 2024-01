Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2024

Amici 23

Abbiamo le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 21 gennaio 2024

Le anticipazioni Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 21 gennaio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo l’ex allievo di Amici Aaron. La gara di canto è stata giudicata da Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Thomas Signorelli.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con le cover

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 21 gennaio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Kia canta When we were Young

canta When we were Young Holden ha cantato una canzone dei Coldplay e ha ricevuto i complimenti di tutti i giudici

ha cantato una canzone dei Coldplay e ha ricevuto i complimenti di tutti i giudici Martina canta Hero

canta Hero Mida canta Superclassico con aggiunta di barre

canta Superclassico con aggiunta di barre Petit canta Cullami. Anna non si è emozionata, ma Lorella gli ha dato 8

canta Cullami. non si è emozionata, ma gli ha dato 8 Sarah canta Lips are Movin’

canta Lips are Movin’ Lil Jolie canta L’ultimo bacio

Ayle canta La luna e la gatta

canta La luna e la gatta Nahaze canta Flowers

canta Flowers Malia canta Gattomatto

Altri allievi hanno presentato dei nuovi inediti

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

I nuovi inediti di Amici 23

I cantanti di Amici 23 hanno anche presentato i loro nuovi inediti.

Stando alle anticipazioni e agli spoiler sulla puntata del 21 gennaio 2023 sappiamo i titoli:

Sarah ha cantato Mappamondo

ha cantato Mappamondo Lil Jolie ha cantato Attimo

ha cantato Attimo Martina ha cantato Ma quanto ti ho amato

La prossima settimana verranno presentati gli altri inediti.

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Dustin – Raimondo non ha apprezzato Dustin, gli ha dato un 5

– non ha apprezzato Dustin, gli ha dato un 5 Sofia – Non è piaciuta alla Celentano perché ha sbagliato un passo di tecnica. Il giudice però l’ha apprezzata

– Non è piaciuta alla perché ha sbagliato un passo di tecnica. Il giudice però l’ha apprezzata Marisol

Lucia

Simone

Giovanni

Nicholas

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 21 gennaio non terminano qui.

Continua…

Maglia sospesa per Giovanni ad Amici 23

Stando agli spoiler a Giovanni hanno sospeso la maglia dopo aver affrontato il compito della Celentano.

Alessandra gli ha dato 1.5 mentre Raimondo Todaro gli ha dato un 3.

al momento le anticipazioni non rivelano altro.

Passiamo alla gara di ballo speciale, una battle a specchio…

La gara di ballo speciale: battle a specchio

Sappiamo che la gara di ballo speciale ad Amici 23 è stata affrontata da Dustin, Sofia e Nicholas. La Celentano avrebbe scelto Marisol ma per un problema al ginocchio non ha potuto danzare.

I ragazzi hanno dovuto compiere gli stessi passi dei professionisti. A giudicare ci ha pensato Sveva Berti.

A vincere è stato ancora una volta Dustiin.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 21 gennaio 2023. Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 21 gennaio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Giovanni ha affrontato il compito della Celentano e ha ricevuto 1.5 . Todaro gli ha dato un 3

ha affrontato il compito della e ha ricevuto . gli ha dato un Nicholas svolge il compito datogli dalla Celentano e riceve un “sotto zero“

Litigi e discussioni tra professori

Nella puntata del 21 gennaio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Discussione tra Emanuel e la Celentano perché quest’ultima vede Kumo sempre uguale. L’altro, invece, commenta Marisol dicendo che no è espressiva. Nasce una discussione.

e la perché quest’ultima vede sempre uguale. L’altro, invece, commenta dicendo che no è espressiva. Nasce una discussione. Mida canta “Superclassico” e inserisce una parolaccia scrivendo le barre. Secondo la Pettinelli lo ha fatto perché non sapeva cosa scrivere e lo accusa di essere un “ parac*lo “. Rudy la ribattezza “ ParaPetty “.

canta “Superclassico” e inserisce una parolaccia scrivendo le barre. Secondo la lo ha fatto perché non sapeva cosa scrivere e lo accusa di essere un “ “. la ribattezza “ “. A Raimondo Todaro non è piaciuto Dustin e gli ha dato 5. La Celentano un 10.

non è piaciuto e gli ha dato 5. La un 10. Dopo l’esibizione di Sarah il pubblico si alza in piedi e chiede alla Pettinelli cosa ne pensa. Lei non parla per rovinare il momento e Rudy dice che in realtà è lei la “parac*la“.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata giovedì 18 gennaio 2024 andrà in onda domenica 21 gennaio 2024.