Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi, durante una chiacchierata con Stefano e Sergio, ha menzionato Giselda Torresan facendo una battuta sul suo conto.

Beatrice Luzzi parla di Giselda Torresan

Giselda Torresan e Beatrice Luzzi dentro la casa del Grande Fratello hanno avuto un rapporto altalenante. In un primo momento si sono prese in simpatia, ma varie incomprensioni hanno rovinato il loro rapporto. Durante le puntate in diretta su Canale 5 si sono scontrate spesso, fino a quando la concorrente veneta non è uscita. A un certo punto l’attrice si era detta anche delusa da lei:

“Ti giuro non la reggo più. Proprio a pelle. Parla sempre di montagne. Mi ha detto delle cose assurde. L’ultima volta mi ha nominata dicendo che non si fidava di me. Poi ha preso tutto quello che poteva e non ha dato nulla. Adesso per favore che torni alle sue montagne”.

Infatti alla fine il pubblico l’ha mandata a casa e nessuno ne ha quasi più parlato fino a poche ore fa. Ovvero quando Stefano Miele l’ha nominata per commentare il suo nome. A questo punto Beatrice Luzzi ha fatto una sua breve presentazione spiegando che proviene dal Monte Grappa e questa per lei era la prima esperienza TV:

“La montanara. Lei aveva svoltato. Era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante. La acchittavano, le davano i vestiti e la truccavano. Alla fine era una pornostar. Non ha mai ballato, cucinato o fatto altro”.

honey: "giselda che nome"

bea: "la montanara, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato ma alla fine la acchittavano che sembrava una pornostar"



crepo! ⚰️#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/dzYWot6OXv — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) January 18, 2024

Ovviamente con questi commenti Beatrice Luzzi non intende nulla di cattivo e non le ha voluto rivolgere un attacco. Ha semplicemente spiegato che la TV le ha tolto quella semplicità che l’ha contraddistinta nel momento in cui è entrata, per lo meno nell’apparenza.

Vedremo se la Torresan deciderà di replicare oppure preferirà il silenzio. Magari il conduttore del GF la chiamerà in causa nella prossima puntata. Non ci resta che attendere.