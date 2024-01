Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Amici 23

Abbiamo le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 28 gennaio 2024

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 28 gennaio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo il ritorno di Achille Lauro e Random. La gara di canto è stata giudicata da Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Nancy Berti.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con le cover

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 28 gennaio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Martina

Holden canta Middle Ground

canta Middle Ground Mida canta Sui muri degli Psicologi

canta Sui muri degli Psicologi Petit canta Perdono

canta Perdono Kia canta Diamonds

canta Diamonds Lil Jolie canta Destinazione paradiso

canta Destinazione paradiso Sarah

Ayle canta Importante

canta Importante Nahaze

Malia canta Brivido

Ad Holden è stato anche consegnato il Disco d’Oro. Maria De Filippi gli ha fatto fare un gioco per trovarlo.

Nuovi inediti ad Amici 23

Ad Amici 23 nella puntata del 28 gennaio 2024 sono stati presentati dei nuovi inediti:

Holden ha cantato Solo stanotte

ha cantato Solo stanotte Nahaze ha cantato Oro

Per il momento Kia non ha ancora presentato una sua canzone.

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Dustin

Marisol

Kumo

Giovanni

Nicholas

Simone

Lucia – Maria le fa sentire la sua canzone preferita.

Gaia non si è esibita perché era assente.

Maglia sospesa per Dustin

Stando agli spoiler la maestra Celentano decide di sospendere la maglia a Dustin.

Dopo aver affrontato il compito assegnatogli da Todaro, infatti, ottiene un 3.5 e viene rimandato in casetta.

Vedremo nei prossimi giorni se la riotterrà.

Gara di improvvisazione

Sappiamo che la gara di improvvisazione ad Amici 23 è stata affrontata da Simone, Dustin e Giovanni.

Il tema era l’amore e il tradimento.

A vincere è stato Simone.

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 28 gennaio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Dustin svolge il compito che gli ha dato Raimondo Todaro , ovvero quello sul neoclassico che la Celentano aveva dato a Nicholas . La maestra gli dà 3.5 e gli sospende la maglia

svolge il compito che gli ha dato , ovvero quello sul neoclassico che la aveva dato a . La maestra gli dà 3.5 e gli Petit affronta un compito sul Rock and Roll potendo aggiungere solo una piccola parte in napoletano. La Pettinelli gli dà 7.5

affronta un compito sul Rock and Roll potendo aggiungere solo una piccola parte in napoletano. La gli dà 7.5 Mida svolge il compito datogli dalla Pettinelli. La maestra gli ha dato sei parole e lui ha dovuto inserirle nel testo di un brano

Litigi tra professori e gossip

Nella puntata del 28 gennaio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Battibecco tra la Celentano e Nicholas

e Lite tra Raimondo Todaro e la Celentano

e la Video divertente in cui Giovanni si trasforma in Hulk

si trasforma in Hulk Video sulla Celentano mentre insegna l’italiano a Dustin

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata giovedì 25 gennaio 2024 andrà in onda domenica 28 gennaio 2024.