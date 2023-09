NEWS

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

Chi è

È un giovane cantautore, rapper e producer ed è figlio di Paolo Carta, musicista e produttore (nonché marito di Laura Pausini). Conosciamo meglio chi è Holden: età, vero nome, carriera, canzoni e dove seguirlo su Instagram e social. Scopriamo Holden di Amici 23….

Chi è Holden

Nome e Cognome: Joseph Carta (in arte Holden)

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: Roma

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautore, rapper e producer

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Joseph non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @iamholdenmusic

Profilo TikTok: @holdenmusic

Holden età, vero nome e biografia

Come si chiama Holden e qual è la sua età? Il vero nome del cantante di Amici 23 è Joseph Carta. È nato a Roma nel 2000 e la sua età oggi è di 23 anni. Non conosciamo altezza e peso del giovane artista.

Per quanto riguarda il percorso di studi si è diplomato al Liceo Linguistico, per poi dedicarsi interamente alla musica.

Perché Joseph Carta ha scelto Holden come nome d’arte? Il suo è un omaggio al famoso romanzo di J.D. Salinger, Il giovane Holden.

Alla domanda se essere figlio d’arte è un vantaggio o uno svantaggio Joseph Carta di Amici 23 non ha dubbi: può essere entrambe le cose. Ha avuto il vantaggio di crescere nella musica e con il valore di credere nei sogni, consapevole che possono avverarsi. Può essere uno svantaggio nel momento in cui il lavoro svolto può essere attribuito ad altre persone. Ma non ne è spaventato, questo perché si occupa lui dei suoi brani in tutto e per tutto.

Vita privata del figlio di Paolo Carta

Holden, che come abbiamo detto si chiama Joseph Carta, è figlio d’arte. Il ragazzo di Amici 23 infatti è figlio del musicista e produttore discografico, Paolo Carta.

Suo padre è stato sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto tre figli: il primo Jader nato nel 1995, poi Jacopo nel 1996 e infine proprio Joseph nel 2000.

Oggi il padre di Holden è sposato con Laura Pausini. Dopo la separazione dalla moglie ha ufficializzato la storia d’amore con la cantante. Insieme Paolo e Laura hanno avuto una bambina l’8 febbraio 2013, dal nome Paola. Il 22 marzo 2023 a Solarolo, Paolo e Laura si sono sposati. Tra i fratelli maggiori e Paola tra l’altro c’è un rapporto meraviglioso!

E per quanto riguarda la vita sentimentale cosa sappiamo? Holden è fidanzato? Oggi non sappiamo se ha una fidanzata oppure è single, ma siamo in grado di dirvi che in passato è stato insieme alla tiktoker Cecilia Cantarano.

Dove seguire Holden di Amici 23: Instagram e social

Oltre ad avere un profilo privato su Facebook, Joseph Carta (in arte Holden) è possibile seguirlo anche su altre piattaforme. Il figlio del musicista Paolo Carta, infatti, è presente su Instagram ma anche su TikTok.

In tutti i social menzionati informa principalmente dei suoi progetti musicali, delle canzoni in uscita e non solo! Non pubblica granché, invece, della sua vita privata. È un ragazzo molto riservato.

Carriera

Da sempre circondato dalla musica, Joseph Carta è cresciuto con questa grandissima passione. Pian piano si è fatto un nome tra gli ascoltatori di musica della nuova generazione e, come detto, si fa chiamare Holden.

Dopo le prime produzioni EDM, l’11 marzo 2019 ha pubblicato il primo EP dal titolo Il giovane Holden. Da qui condivide il video del singolo Se stavo bene con te. A seguire ha rilasciato altre canzoni: da Come le altre a Non fa per me, anche se il maggiore successo l’ha ottenuto con Na Na Na.

A fine 2019 ha pubblicato Cadiamo insieme, accompagnata da un video ufficiale. L’anno successivo è uscita invece Fratè, che vede ancora una volta la scrittura e produzione del figlio di Paolo Carta.

Segnaliamo anche alcune collaborazioni. Per esempio ha partecipato all’album Dogma 93 di lowlow nel brano Mondo sommerso. Questa canzone è prodotta da Big Fish e Kende.

Sempre nel 2020, durante il periodo del Covid-19, ha realizzato per Radio 105, Trap Take. Il freestyle in questione viene inserito come pezzo nell’albun d’esordio PROLOGO. Il progetto è interamente prodotto da Holden, è uscito il 26 marzo 2021 ed è stato anticipato dal brano Se un senso c’è, a cui sono seguite altrettante collaborazioni in Flute con Gemello, poi alieno…. e infine in cliché con Coez e Quentin40.

Nel 2021 il suo pezzo “Accelero ancora” è contenuto in Anni da cane, presente su Prime Video.

A seguire nel 2022 ha lavorato ancora con Gemello nel feat del brano Con te, all’interno dell’album La Quiete. Sempre nello stesso anno ha pubblicato anche Farmi a pezzi e Tu lo sai già, dove ha spaziato in altre sonorità. Poi il singolo NEON.

Nel 2023 Holden ha rilasciato Lampi e ad Amici 23 ha presentato l’inedito Dimmi che non è un addio.

Album e canzoni

E sugli album e canzoni di Holden cosa conosciamo invece? Possiamo dirvi che il cantante ha all’attivo un album, uscito nel 2021, dal titolo PROLOGO. Mentre al 2019 risale l’EP Il giovane Holden.

Diverse sono invece le canzoni all’attivo dal 2019 a oggi. Eccole alcune in questo elenco:

Se stavo bene – 2019

Come le altre – 2019

Non fa per me – 2019

Cadiamo insieme – 2019

Na na na – 2019

Fratè – 2020

Alieno – 2021

Se un senso c’è,

Flute ft. Gemello

alieno..

cliché… ft Coez e Quentin40

e TU LO SAI GIÀ – 2022

Farmi a pezzi – 2022

Neon – 2022

Lampi – 2023

Se volete conoscere qualcosa della discografia di Holden potete seguirlo sul suo account ufficiale di Spotify. Proprio sulla piattaforma le sue canzoni hanno superato il milione di ascolti e sono diventate viralissime. La più ascoltata è Na Na Na con all’attivo quasi 44 milioni di ascolti.

Come abbiamo visto vanta anche diverse collaborazioni.

Holden ad Amici 23

Nella prima puntata di Amici 23, durante la formazione della classe, come anticipato da Amici News e da SuperGuida TV, abbiamo fatto la conoscenza di Joseph Carta, in arte Holden.

Il cantante ha preso un posto tra i banchi di canto, per la gioia dei suoi fan, che non vedevano l’ora di poterlo seguire in un’avventura così importante come quella del talent show.

Ha convinto la giuria il figlio di Paolo Carta, esibendosi sulle note del suo inedito “Dimmi che non è un addio”. Ad assegnargli la maglia è stato Rudy Zerbi, dunque farà parte del suo team.

Gli allievi di Amici 23

Vediamo qui a seguire chi sono tutti gli allievi della nuova edizione di Amici 23. Partiamo dai banchi della categoria canto:

Holden

(IN AGGIORNAMENTO)

Tra i ballerini di questa edizione troviamo invece:

Chiara Porchianello

(IN AGGIORNAMENTO)

I professori di Amici 23

Chi sono i professori della nuova edizione di Amici 23?

Iniziamo dall’elenco dei docenti di canto con il grande ritorno di Anna Pettinelli, al posto di Arisa:

E per la categoria ballo? Qui non c’è alcuna variazione rispetto all’edizione precedente:

Il percorso di Holden nella scuola di Amici 23

A partire dal 24 settembre, giorno in cui gli è stata assegnata la maglia, è possibile seguire il percorso di Holden nella scuola di Amici 23. Come se la caverà all’interno del talent?

(IN AGGIORNAMENTO…)