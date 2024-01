Spettacolo

Nella giornata di oggi, dopo aver espresso delusione verso Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi ha avuto in confronto il modello dopo il quale ha deciso di troncare l’amicizia.

Beatrice Luzzi chiude con Vittorio

Questo pomeriggio Beatrice Luzzi ha espresso la sua delusione nei confronti di Vittorio Menozzi a Fiordaliso e Sergio D’Ottavi. Il tutto è partito dalla scorsa diretta del Grande Fratello durante la quale non si è sentita supportata dall’amico mentre difendeva Stefano.

Tra gli altri motivi, poi, possiamo menzionare anche il suo avvicinamento alla Vatiero e alla Rossetti. “Si è fatto lisciare da Perla“, ha affermato l’attrice per poi commentare anche l’atteggiamento di Greta: “Mi ha delusa perché pensavo fossimo amiche, ma gioca di strategia“.

Dopo tutto ciò, nel video qui sotto, possiamo vedere che Beatrice Luzzi pochi istanti fa ha avuto un confronto diretto con Vittorio. Prima di tutto gli ha detto in faccia che cosa le ha dato più fastidio, ovvero essere andato da lei per dirle di difendere Stefano dagli attacchi anche se alla fine è rimasto in silenzio.

bea "vittorio tu sei un uomo poco coraggioso e sei tanto egoista, con me hai chiuso"#grandefratello pic.twitter.com/vQMkySCULP — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 25, 2024

Vittorio ha tentato di difendersi: “Non mi dire che non ti sono venuto ad aiutare quando ne avevi bisogno“. Lei conferma il fatto che non lo ha fatto e ritiene ogni suo gesto di affetto come “una presa per il cu*o“. Poi ha aggiunto: “Ti sei fatto i gran cavoli tuoi come sempre, sono mesi che aspetto un tuo atto di coraggio o di solidarietà“.

Alla fine ha concluso con delle frasi categoriche e che non lasciano alcun dubbio sulla fine della loro amicizia: “Sei poco coraggioso e molto egoista, con me hai chiuso“. Il modello ha tentato di fermarla, ma Beatrice Luzzi si è alzata e se n’è andata. Vedremo solo prossimamente se i due riusciranno a recuperare il loro rapporto oppure è tutto perso per sempre.