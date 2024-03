NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2024

Amici 23

Si è svolta la registrazione della seconda puntata del Serale di Amici e quindi abbiamo le anticipazioni su ciò che vedremo in onda sabato 30 marzo. Andiamo a vedere tutti i dettagli riguardo le varie manche, i guanti di sfida, gli scontri, gli eliminati e chi è finito al ballottaggio.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 23

Nuova settimana e nuova puntata di Amici 23, siamo alla seconda puntata del Serale e grazie alle anticipazioni sappiamo cosa vedremo sabato. A tal proposito ringraziamo il sito Superguida TV per aver riportato cosa è accaduto.

Ricordiamo che gli allievi sono divisi in tre squadre. Sono partiti in 15 e nella prima puntata sono stati eliminati Ayle e Kumo. Quindi attualmente le squadre sono formate così: Zerbi e Celentano (Marisol, Dustin, Holden e Petit), Emanuel Lo e Cuccarini (Sofia, Nicholas, Lucia, Sarah e Mida), Todaro e Pettinelli (Giovanni, Gaia, Martina e Lil Jolie).

I giudici sono sempre gli stessi e cioè Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. In questa seconda puntata del Serale di Amici 23 ci sono stati anche degli ospiti. L’ospite musicale è stato Ermal Meta che ha presentato il suo nuovo brano dal titolo L’unico pericolo.

Andiamo quindi come si è svolta la gara…

La prima manche

La gara è iniziata con il sorteggio della squadra che doveva iniziare ed è toccato a Pettinelli-Todaro che hanno sfidato Cuccarini-Emanuel. Quindi sono iniziate le sfide:

Guanto di sfida Martina contro Mida non accettato e annullato dalla giuria perché non equo; Martina vs Nicholas vince Martina; Gaia vs Mida vince Mida; Guanto di sfida Giovanni vs Nicholas vince Giovanni

Questa prma manche è stata vinta dalla squadra Pettinelli-Todaro quindi a finire a rischio eliminazione sono stati i Cuccalo. A tal proposito sono stati “nominati” Sarah, Lucia e Nicholas. Si è salvata Sarah e tra i due ballerini è stato eliminato Nicholas.

Vediamo la seconda manche…

La seconda manche

Continuiamo le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 23 con la seconda manche. I vincitori della prima, cioè Pettinelli-Todaro, hanno deciso di sfidare la squadra Zerbi-Celentano. E questo sono state le sfide:

Lil Jolie vs Petit vince Petit; Guanto di sfida Giovanni contro Dustin vince Giovanni; Giovanni vs Holden vince Holden

A vincere è quindi la squadra Zerbi-Celentano, quindi sono finiti a rischio eliminazione Gaia, Lil Jolie e Giovanni. Si è salvata per prima Gaia e l’eliminato provvisorio è stato Giovanni.

Vediamo adesso l’ultima manche…

La terza manche

A questo punto siamo alla terza manche di questa puntata di Amici 23. Dove si sono scontrate le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel. Vediamo le sfide che ci sono state:

Holden vs Mida vince Holden; Petit vs Sofia vince Sofia; Dustin vs Sarah vince Sarah

Questa terza manche è stata vinta da Zerbi-Celentano e quindi in “nomination” sono finiti Holden, Dustin e Marisol. I primo a salvarsi è stato Holden, mentre tra i due ballerini l’eliminata provvisoria è stata Marisol.

Ecco quindi chi sono gli eliminati della seconda puntata del Serale di Amici 23…

Anticipazioni seconda puntata Serale Amici 23: chi è l’eliminato e chi è al ballottaggio

Chi sono gli allievi eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 23? Abbiamo visto che la prima manche è stata persa dalla squadra Cuccarini-Emanuel e quindi ad essere eliminato è stato Nicholas. Prima che lui uscisse, sono arrivati tutti i professionisti e gli è stata data una borsa di studio da parte di una scuola di Roma. Inoltre parteciperà al videoclip della nuova canzone di Malgioglio a Miami.

La seconda e terza manche non erano a eliminazione diretta, quindi c’è stato un eliminato provvisorio per ognuna. Nella seconda è stato Giovanni, mentre nella terza Marisol. I due si sono quindi di nuovo esibiti di fronte ai giudici che hanno deciso chi far continuare e chi eliminare.

Purtroppo non sappiamo il nome del secondo eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 23. Il responso Maria De Filippi lo darà in casetta, ma cercheremo di scoprire ch è l’eliminato.

Il guanto di sfida prof

Come per ogni puntata anche in questa c’è stato il guanto di sfida prof. A decidere, da quest’anno, è il pubblico che propone vari temi. In questa seconda puntata il tema era il latino-americano.

A tal proposito Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato latino-americano a tema Cuba. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro invece si sono esibiti in una lambada.

Cocludiamo con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, decisamente molto attesi. Il risultato non è chiaro poiché il pubblico presente ha riferito che si è trattato di qualcosa di totalmente incomprensibile.

Comunque la giuria ha fatto vincere la coppia Cuccarini-Emanuel, trovandoli fantastici e perfetti.

Quando va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 23

Ora che abbiamo visto tutte le anticipazioni, quando va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 23?

La registrazione è avvenuta giovedì 28 marzo, ma la messa in onda è fissata per sabato 30 marzo alle ore 21.30 su Canale 5.

La puntata può essere rivista in streaming su Mediaset Infinity o su Witty TV, il canale ufficiale di tutti i programmi di Maria De Filippi. Qui potete trovare anche tanti contenuti esclusivi.